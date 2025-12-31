قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الممشى السياحي بالمحافظة، للوقوف على جاهزيته لاستقبال احتفالات المواطنين برأس  السنة الميلادية والعام الجديد وعيد الميلاد المجيد يناير 2026، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، محمد بكري رئيس المدينة ومسؤولي الكورنيش والممشى.

وحرص المحافظ على تهنئة المواطنين بالعام الميلادي الجديد ووزع عليهم الشوكولاتة" خاصة الأطفال "ابتهاجا بهذه المناسبة، معرباً عن أمله أن يكون عاماً سعيدا ملؤه الخير والبركة والمحية، حيث شهدت الجولة أجواء من الفرح والبهجة، موجهاً مسئولي الكورنيش بمواصلة جهود توفير كل الخدمات والسبل لضمان استمتاع المواطنين والزوار بالممشى خلال احتفالات رأس السنة،موجها بتكثيف أعمال النظافة بالممشى السياحي والكورنيش، وتنظيم حركة الدخول والخروج، مع توفير فرق عمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ خلال الاحتفالات.

وأشار المحافظ إلى أن ممشى الكورنيش أصبح مقصدا سياحيا لأبناء المحافظات المجاورة ، وتم استقبال أفواج سياحية به ضمن برنامج سياحة اليوم الواحد ، فضلا عن إدراجه ضمن برنامج السياحة النيلية التي تمر ببني سويف قادمة من وإلى القاهرة / أسوان

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الممشى يضم: باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، مطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهى أطفال، ومدرجات للجمهور، و 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية ،بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى،وأكشاك تجارية، بجانب عدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتى تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم" ،حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول) وحمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه.

إضافة إلى ممشى للعظماء، يحوى صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، حيث تعمل بنظام الباركود (QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، تشمل اسم الشخصية، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته، المجال الذى برع وتميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم تلك النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة.

وكانت المحافظة قد أتمت استعداداتها لإستقبال العام الميلادي الجديد 2026 واحتفالات الأخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد"على مستوي المديريات والمدن والمراكز، والتي تضمنت التأكد من رفع درجة الاستعداد  بالقطاعات بنطاق المحافظة، و استمرار  التنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزتها وإداراتها النوعية للاطمئنان على الخطة التي تم وضعها بهذه المناسبة ومراجعة الخدمات المعينة لتأمين دور العبادة من الكنائس والأديرة

وتم تكليف رؤساء المدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة و الميادين الرئيسية ، وإزالة كافة الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين ،مع استمرار التواصل بين مركز السيطرة الموحد و غرفة العمليات الرئيسية بديوان العام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها .

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

الصداع

بدل المسكنات.. أكلات غير تقليدية توقف الصداع

فيتامين د

هل نقص فيتامين D مسؤول عن الاكتئاب المزمن؟.. العلم يجيب

بالصور

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد