بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الممشى السياحي بالمحافظة، للوقوف على جاهزيته لاستقبال احتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية والعام الجديد وعيد الميلاد المجيد يناير 2026، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، محمد بكري رئيس المدينة ومسؤولي الكورنيش والممشى.

وحرص المحافظ على تهنئة المواطنين بالعام الميلادي الجديد ووزع عليهم الشوكولاتة" خاصة الأطفال "ابتهاجا بهذه المناسبة، معرباً عن أمله أن يكون عاماً سعيدا ملؤه الخير والبركة والمحية، حيث شهدت الجولة أجواء من الفرح والبهجة، موجهاً مسئولي الكورنيش بمواصلة جهود توفير كل الخدمات والسبل لضمان استمتاع المواطنين والزوار بالممشى خلال احتفالات رأس السنة،موجها بتكثيف أعمال النظافة بالممشى السياحي والكورنيش، وتنظيم حركة الدخول والخروج، مع توفير فرق عمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ خلال الاحتفالات.

وأشار المحافظ إلى أن ممشى الكورنيش أصبح مقصدا سياحيا لأبناء المحافظات المجاورة ، وتم استقبال أفواج سياحية به ضمن برنامج سياحة اليوم الواحد ، فضلا عن إدراجه ضمن برنامج السياحة النيلية التي تمر ببني سويف قادمة من وإلى القاهرة / أسوان

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الممشى يضم: باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، مطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهى أطفال، ومدرجات للجمهور، و 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية ،بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى،وأكشاك تجارية، بجانب عدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتى تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم" ،حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول) وحمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه.

إضافة إلى ممشى للعظماء، يحوى صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموز من أبناء المحافظة، حيث تعمل بنظام الباركود (QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، وتتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية، تشمل اسم الشخصية، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته، المجال الذى برع وتميز فيه، وذلك بهدف تخليد وتكريم تلك النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة.

وكانت المحافظة قد أتمت استعداداتها لإستقبال العام الميلادي الجديد 2026 واحتفالات الأخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد"على مستوي المديريات والمدن والمراكز، والتي تضمنت التأكد من رفع درجة الاستعداد بالقطاعات بنطاق المحافظة، و استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزتها وإداراتها النوعية للاطمئنان على الخطة التي تم وضعها بهذه المناسبة ومراجعة الخدمات المعينة لتأمين دور العبادة من الكنائس والأديرة

وتم تكليف رؤساء المدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة و الميادين الرئيسية ، وإزالة كافة الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين ،مع استمرار التواصل بين مركز السيطرة الموحد و غرفة العمليات الرئيسية بديوان العام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها .