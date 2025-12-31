صحة بني سويف تعلن رفع حالة الطوارئ خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد.

وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، أنه تم التأكد من توافر جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين على مدار 24 ساعة، مع زيادة أعداد النوبتجيات بأقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، فضلًا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات المركزية والنوعية.

وشدد وكيل الصحة، على تكثيف المرور الميداني من فرق الإدارات المختلفة بالمديرية على المستشفيات والمنشآت الصحية، للتأكد من جاهزيتها، مؤكدًا على استمرار غرفة الطوارئ بمديرية الصحة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات، مشددًا على أن صحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل خلال هذه المناسبات.