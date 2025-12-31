قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات ومداهمات وتجريف خلال الصباح.. الاحتلال يعترف بقتله 230 فلسطينيًا بالضفة 2025
مصدر أمني: تدابير أمنية مكثفة بمحيط دور العبادة والمناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة
تقطيع المركبة لاستخراج المصابين.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس في حلوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال تبدأ هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس بطولكرم
أمطار تلطف ليلة الكريسماس.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة بني سويف تعلن رفع حالة الطوارئ خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد.

وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، أنه تم التأكد من توافر جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين على مدار 24 ساعة، مع زيادة أعداد النوبتجيات بأقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، فضلًا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات المركزية والنوعية.

وشدد وكيل الصحة، على تكثيف المرور الميداني من فرق الإدارات المختلفة بالمديرية على المستشفيات والمنشآت الصحية، للتأكد من جاهزيتها، مؤكدًا على استمرار غرفة الطوارئ بمديرية الصحة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات، مشددًا على أن صحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل خلال هذه المناسبات.

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد

مطار أسيوط يواصل استقبال الوفود الطلابية لزيارة المعالم الأثرية

محافظ أسيوط: استكمال الرحلات السياحية لطلاب المدارس يرسخ الوعي بمسار العائلة المقدسة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

