تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار بني سويف | زيارة مفاجئة لوزير الصحة لمستشفى الواسطى المركزي | المحافظ يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يتفقد مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف
أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، زيارة مفاجئة إلى مستشفى الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى.

بدأ الوزير جولته بتفقد قسم الاستقبال، حيث تابع تواجد الأطقم الطبية وانتظام تقديم الخدمة للمرضى، ثم تفقد العناية المركزة واطمأن على حالات المرضى ومدى توافر الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما شملت الزيارة المرور على وحدة الغسيل الكلوى وقسم الطوارئ والعيادات المختلفة، إلى جانب متابعة العمل بالعيادات المسائية، كما استمع الوزير إلى شرح حول آليات العمل ومعدلات التردد اليومية على الأقسام المختلفة.

وخلال جولته، حرص الدكتور خالد عبدالغفار على التحدث مع عدد من المرضى وذويهم، واستفسر عن مستوى الخدمة الطبية وسرعة تلقى العلاج، موجها بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطنين.

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى التعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة بعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2025/2026 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والمقرر إجراؤها خلال يناير 2026، حيث تم الإعداد والإعلان عن مواعيد وجداول الامتحانات طبقًا للخطة الزمنية للعام الدراسي.

من جانبها أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة، إلى أنه تم عقد اجتماع مُوسع لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الحالى.

وقد حضر الاجتماع محمد بدر وكيل المديرية، الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومسؤولي المطبعة السرية.

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا تحضيرياً موسعا للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة 28 من حملات إزالة التعديات
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا موسعاً اليوم،ضمن خطة المحافظة للإعداد والتجهيز للموجة الــ 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

جاء ذلك في حضور : السيد "بلال حبش" نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الأستاذ عمرو محمود مدير عام الأملاك، رؤساء المدن، ووكلاء وزارات الزراعة، والطرق، والتعليم، الأزهر، الأوقاف، الآثار، السكك الحديدية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وجهاز مدينة الفشن الجديدة ومديري إدارات أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية، والتراخيص بديوان عام المحافظة

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

