وقفة بين عامين .. ندوة بـ أوقاف بني سويف | صور

عقدت مديرية أوقاف بني سويف ندوة علمية بعنوان «وقفة بين عامين… ونحن نودع عامًا ونستقبل عامًا»، وذلك بتوجيهات من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية وحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف.

وتناولت الندوة أهمية محاسبة النفس مع انتهاء العام، واستثمار الوقت فيما ينفع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة ببداية الأعوام ونهايتها، مع التأكيد على أن مرور الزمن محطة للمراجعة والتوبة والعمل الجاد، وليس مجرد أرقام أو طقوس شكلية، مشددين على أن الإسلام يدعو إلى الإيجابية والأمل وحسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.

وفي كلمته، أكد الدكتور عاصم قبيصي أن مبادرة «صحح مفاهيمك» تمثل ركيزة أساسية في بناء وعي ديني رشيد،

قائلاً:

«نحن في هذه الوقفة بين عامين لا نودّع أيامًا مضت فحسب، بل نراجع أعمالًا، ونُقوِّم مسارات، ونُجدِّد نيات. فالمؤمن الحقيقي هو من يجعل من كل عام خطوة أقرب إلى الله، وأكثر نفعًا لوطنه ومجتمعه».

وأضاف فضيلته:«الدين ليس شعارات تُرفع، بل سلوك يُترجم في العمل، والوقت نعمة عظيمة سيُسأل عنها العبد، ومن أعظم الخسارة أن تمر الأعوام دون أثر إيجابي في الأخلاق أو العطاء أو الإصلاح».

كما شدد وكيل الوزارة على أن وزارة الأوقاف، بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، وبناء الإنسان وتهذيب الوجدان، داعيًا الجميع إلى استقبال العام الجديد بعزيمة صادقة على الإصلاح، والعمل، وخدمة الوطن.

وفي ختام الندوة، أكد الحضور أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية والفكرية، لما لها من دور فعّال في تصحيح المفاهيم، وتعزيز القيم الإيجابية، وبث روح الأمل والمسؤولية في نفوس المواطنين.