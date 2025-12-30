قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
محافظات

تعليم بني سويف يحصد المراكز الأولى في لعبة سلاح الشيش على مستوى الجمهورية

لعبة الشيش ببني سويف
لعبة الشيش ببني سويف


أعلنت  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حصول تعليم بني سويف على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية لسلاح الشيش.

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بدعم ورعاية الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم؛ حقق تعليم بني سويف إنجازًا رياضيًا جديدًا على مستوى الجمهورية

وفازت الطالبة شادية أحمد جمال بمدرسة سان مارك الخاصة بالمركز الأول، كما حصلت شقيقتها أسيل أحمد جمال على المركز الثاني.


كما فازت الطالبة فريدة محمد محمود بمدرسة صلاح الدين فيوتشر بالمركز السادس، والطالبة مريم عصام حسين بمدرسة التوفيق الخاصة بالمركز الثامن، والطالب مازن محمد جابر  بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات بالمركز الثامن أيضًا، بينما حققت الطالبة ملك تامر علي بمدرسة الديوان الخاصة المركز الحادي عشر.
 

وقدمت وكيل الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين، معربة عن سعادتها بهذا الإنجاز المشرف، ومتمنية لهم دوام التوفيق ومواصلة المشوار الرياضي وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.
 

كما وجهت الشكر والتقدير لقيادات تعليم بني سويف، وفي مقدمتهم الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذة منال صالح موجه عام التربية الرياضية، وإدارات المدارس الفائزة، وجميع موجهي ومعلمي التربية الرياضية والقائمين على تدريب الطلاب، تقديرًا لجهودهم المخلصة في دعم ورعاية الموهوبين.

بني سويف تعليم بمي سويف شيش بني سويف

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

وزارة الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي

الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي حول قضية الوعي المجتمعي بالدفاع الوطني

عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني

مرصد الأزهر: تعهد عمدة نيويورك بمحاربة العنصرية ضد الفلسطينيين خطوة مهمة

د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر

هل نزول الدم على الحامل حيض يمنعها من الصلاة ؟.. عالم أزهري يجيب

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

