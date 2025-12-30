تعليم بني سويف يحصد المراكز الأولى في لعبة سلاح الشيش على مستوى الجمهورية



أعلنت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حصول تعليم بني سويف على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية لسلاح الشيش.

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بدعم ورعاية الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم؛ حقق تعليم بني سويف إنجازًا رياضيًا جديدًا على مستوى الجمهورية

وفازت الطالبة شادية أحمد جمال بمدرسة سان مارك الخاصة بالمركز الأول، كما حصلت شقيقتها أسيل أحمد جمال على المركز الثاني.



كما فازت الطالبة فريدة محمد محمود بمدرسة صلاح الدين فيوتشر بالمركز السادس، والطالبة مريم عصام حسين بمدرسة التوفيق الخاصة بالمركز الثامن، والطالب مازن محمد جابر بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات بالمركز الثامن أيضًا، بينما حققت الطالبة ملك تامر علي بمدرسة الديوان الخاصة المركز الحادي عشر.



وقدمت وكيل الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين، معربة عن سعادتها بهذا الإنجاز المشرف، ومتمنية لهم دوام التوفيق ومواصلة المشوار الرياضي وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.



كما وجهت الشكر والتقدير لقيادات تعليم بني سويف، وفي مقدمتهم الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذة منال صالح موجه عام التربية الرياضية، وإدارات المدارس الفائزة، وجميع موجهي ومعلمي التربية الرياضية والقائمين على تدريب الطلاب، تقديرًا لجهودهم المخلصة في دعم ورعاية الموهوبين.