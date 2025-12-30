عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في بني سويف

نجحت جمعية الأورمان ، فى تنفيذ 10عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجانًا ، لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة بني سويف، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة بني سويف بقيادة هبه مصطفي الجلالي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.



وأكدت هبة مصطفى الجلالي، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيدة بهذا الدعم الطبي والذى يساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.



من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

وأشار شعبان ، إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن إستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة ، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالإستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء عدد 57ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغيرالقادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.