محافظ بني سويف يعقد اجتماعا تحضيرياً موسعا للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة 28 من حملات إزالة التعديات

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا موسعاً اليوم،ضمن خطة المحافظة للإعداد والتجهيز للموجة الــ 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

جاء ذلك في حضور : السيد "بلال حبش" نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الأستاذ عمرو محمود مدير عام الأملاك، رؤساء المدن، ووكلاء وزارات الزراعة، والطرق، والتعليم، الأزهر، الأوقاف، الآثار، السكك الحديدية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وجهاز مدينة الفشن الجديدة ومديري إدارات أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية، والتراخيص بديوان عام المحافظة

ناقش المحافظ تقارير تفصيلية عن المستهدف إزالته بكل مركز وجهة ولاية "على حدة "ضمن أعمال الموجة المقرر تنفيذها خلال الفترة من 10 يناير وحتى 27 مارس 2026، على ٣مراحل متتالية، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير المقبل، تعقبها المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 إلى 27 فبراير، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026،

وأكد المحافظ تضافر جهود الأجهزة التنفيذية، و التنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية ومديريات الزراعة وأملاك الدولة، إلى جانب التعامل الفوري مع جميع صور التعديات، مشددًا على أن تنفيذ الإزالات سيتم بتأمين وتنسيق مع الجهات الأمنية، مع المتابعة الدقيقة لأعمال الموجة منذ بدايتها، وإعداد تقارير دورية عن نسب التنفيذ والمعوقات التي قد تواجه فرق العمل، مع سرعة تذليلها ، وتوثيق أعمال الإزالة بتقارير مصورة "صور وفيديوهات"،مع استمرار العمل على تقنين أوضاع الحالات الجادة وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.