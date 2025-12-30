قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا تحضيرياً موسعا للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة 28 من حملات إزالة التعديات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا موسعاً اليوم،ضمن خطة المحافظة للإعداد والتجهيز للموجة الــ 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

جاء ذلك في حضور : السيد "بلال حبش" نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الأستاذ عمرو محمود مدير عام الأملاك، رؤساء المدن، ووكلاء وزارات الزراعة، والطرق، والتعليم، الأزهر، الأوقاف، الآثار، السكك الحديدية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وجهاز مدينة الفشن الجديدة ومديري إدارات أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية، والتراخيص بديوان عام المحافظة

ناقش المحافظ تقارير تفصيلية عن المستهدف إزالته بكل مركز وجهة ولاية "على حدة "ضمن أعمال الموجة المقرر تنفيذها خلال الفترة من 10 يناير وحتى 27 مارس 2026، على ٣مراحل متتالية، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير المقبل، تعقبها المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 إلى 27 فبراير، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026،

وأكد المحافظ تضافر جهود الأجهزة التنفيذية، و التنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية ومديريات الزراعة وأملاك الدولة، إلى جانب التعامل الفوري مع جميع صور التعديات، مشددًا على أن تنفيذ الإزالات سيتم بتأمين وتنسيق مع الجهات الأمنية، مع المتابعة الدقيقة لأعمال الموجة منذ بدايتها، وإعداد تقارير دورية عن نسب التنفيذ والمعوقات التي قد تواجه فرق العمل، مع سرعة تذليلها ، وتوثيق أعمال الإزالة بتقارير مصورة "صور وفيديوهات"،مع استمرار العمل على تقنين أوضاع الحالات الجادة وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد