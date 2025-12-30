قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى التعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة بعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2025/2026 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والمقرر إجراؤها خلال يناير 2026، حيث تم الإعداد والإعلان عن مواعيد وجداول الامتحانات طبقًا للخطة الزمنية للعام الدراسي.

من جانبها أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة، إلى أنه تم عقد اجتماع مُوسع لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الحالى.

وقد حضر الاجتماع محمد بدر وكيل المديرية، الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومسؤولي المطبعة السرية.

وأضافت وكيل الوزارة أن امتحانات صفوف النقل تنطلق 10 يناير المقبل، حيث يؤدي أكثر من 570 ألف طالباً وطالبة بمختلف المراحل الامتحانات ،وذلك بواقع 325 ألف و231 تلميذاً وتلميذة في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس ، و162 ألف و156 طالباً وطالبة للصفين الأول والثاني الإعدادي ، و39 ألف و375 طالباً وطالبة للنقل بالثانوي العام " الأول والثاني " ، بالإضافة إلى 49 ألف و257 طالباً وطالبة في الصفين الأول والثاني من التعليم الفني ، في حين يزيد عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي عن 68 ألف طالباً وطالبة موزعين على مستوى قرى ومدن المحافظة ، حيث تُعقد الامتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 17  إلى 22 يناير 2026.

وخلال تلك الاجتماعات تم التأكيد على الاستعداد الجيد للامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، وذلك من خلال  الالتزام بحزمة من القواعد والمعايير والضوابط منها الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفة، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.

و تم التشديد على الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان، والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة، مع المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تعرقل سير الامتحانات.

واكدت وكيل الوزارة أهمية توفير مناخ مناسب يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وانتظام ، بجانب الالتزام التام بإجراءات التأمين والمراجعة الدقيقة، لضمان خلو أوراق الأسئلة من أي أخطاء لغوية أو فنية، وأن تكون مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وبعيدة تمامًا عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية.

وتم تكليف مسؤولي اللجان بتجهيز غرفة بكل لجنة تصلح لاستخدامها كلجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة باللجنة ، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، وتلقي الشكاوى، والتدخل السريع لحل أي مشكلة طارئة، مع تكثيف المتابعة الميدانية على المدارس خلال فترة الامتحانات.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة مدى جاهزية المدارس لإجراء الامتحانات، حيث تم التأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، ومنها إعلان الجداول في أماكن واضحة، وغلق أبواب المدارس وعدم السماح بالدخول إلا للمصرح لهم، وتأمين حجرات الأسئلة والكنترول وفق الاشتراطات المحددة، وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص، والالتزام الكامل بحظر الهواتف المحمولة داخل اللجان.

بني سويف تعليم بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي

الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي حول قضية الوعي المجتمعي بالدفاع الوطني

عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني

مرصد الأزهر: تعهد عمدة نيويورك بمحاربة العنصرية ضد الفلسطينيين خطوة مهمة

د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر

هل نزول الدم على الحامل حيض يمنعها من الصلاة ؟.. عالم أزهري يجيب

بالصور

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد