محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات التعليم لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى التعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة بعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2025/2026 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والمقرر إجراؤها خلال يناير 2026، حيث تم الإعداد والإعلان عن مواعيد وجداول الامتحانات طبقًا للخطة الزمنية للعام الدراسي.

من جانبها أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة، إلى أنه تم عقد اجتماع مُوسع لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الحالى.

وقد حضر الاجتماع محمد بدر وكيل المديرية، الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومسؤولي المطبعة السرية.

وأضافت وكيل الوزارة أن امتحانات صفوف النقل تنطلق 10 يناير المقبل، حيث يؤدي أكثر من 570 ألف طالباً وطالبة بمختلف المراحل الامتحانات ،وذلك بواقع 325 ألف و231 تلميذاً وتلميذة في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس ، و162 ألف و156 طالباً وطالبة للصفين الأول والثاني الإعدادي ، و39 ألف و375 طالباً وطالبة للنقل بالثانوي العام " الأول والثاني " ، بالإضافة إلى 49 ألف و257 طالباً وطالبة في الصفين الأول والثاني من التعليم الفني ، في حين يزيد عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي عن 68 ألف طالباً وطالبة موزعين على مستوى قرى ومدن المحافظة ، حيث تُعقد الامتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 17 إلى 22 يناير 2026.

وخلال تلك الاجتماعات تم التأكيد على الاستعداد الجيد للامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، وذلك من خلال الالتزام بحزمة من القواعد والمعايير والضوابط منها الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفة، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.

و تم التشديد على الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان، والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة، مع المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تعرقل سير الامتحانات.

واكدت وكيل الوزارة أهمية توفير مناخ مناسب يساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وانتظام ، بجانب الالتزام التام بإجراءات التأمين والمراجعة الدقيقة، لضمان خلو أوراق الأسئلة من أي أخطاء لغوية أو فنية، وأن تكون مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وبعيدة تمامًا عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية.

وتم تكليف مسؤولي اللجان بتجهيز غرفة بكل لجنة تصلح لاستخدامها كلجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة باللجنة ، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، وتلقي الشكاوى، والتدخل السريع لحل أي مشكلة طارئة، مع تكثيف المتابعة الميدانية على المدارس خلال فترة الامتحانات.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة مدى جاهزية المدارس لإجراء الامتحانات، حيث تم التأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، ومنها إعلان الجداول في أماكن واضحة، وغلق أبواب المدارس وعدم السماح بالدخول إلا للمصرح لهم، وتأمين حجرات الأسئلة والكنترول وفق الاشتراطات المحددة، وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص، والالتزام الكامل بحظر الهواتف المحمولة داخل اللجان.