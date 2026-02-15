فيضان نهر التايمز ببريطانيا.. دمار وغرق مناطق وأحياء فاخرة بينها منازل مشاهير

أدت الأمطار المستمرة في فيضان نهر التايمز ببريطانيا وهو الأمر الذي تسبب بدمار وغرق لمناطق وأحياء فاخرة، بينها منازل مشاهير .

تضررت منازل ممثلين بارزين في هوليوود مثل منزل الممثل الأمريكي جورج كلوني .



وتضرر منزل جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، الفاخر في سونينج، بيركشاير، والذي تبلغ قيمته نحو 12 مليون جنيه إسترليني.



كما غرق منزل النجم الإنجليزي الشهير راسل براند، المطل على النهر في ريمنهام.



وأيضا تضرر منزل نجمة برنامج المسابقات “ديبي ماجي”، حيث غرق منزلها قرب النهر في وارجريف، والذي بدا أنه الأكثر تضررا، إذ غمرته المياه تقريبا بالكامل.



وقد أظهرت صور جوية غمر الحدائق والملاعب والطرقات المحيطة بالمنازل بأمواج من المياه، مما يبرز حجم الأضرار الناتجة عن هذه الفيضانات.

