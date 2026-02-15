جنوب سيناء تحصد المركز الخامس جمهوريًا في مسابقة أوائل الثانوية العامة

هنأت الدكتورة وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بمناسبة حصول طلاب المحافظة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل طلاب المرحلة الثانوية العامة.

وأكدت مدير تعليم جنوب سيناء أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المخلصة التي بذلها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور، مشيدةً بما حققه الفريق من أداء مشرّف يعكس الجدية والاجتهاد والتميز العلمي.

وأعربت عن خالص تهانيها للطلاب الفائزين، متمنيةً لهم دوام التفوق وتحقيق مراكز متقدمة في امتحانات نهاية العام، بما يسهم في رفع اسم المحافظة في مختلف المحافل التعليمية.

أُقيمت التصفيات النهائية للمسابقة برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير، بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية التربوية بالعجوزة، بحضور قيادات الوزارة، من بينهم نائب الوزير للتقييمات، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ورئيس الإدارة العامة للامتحانات، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتسلّمت مدير تعليم جنوب سيناء شهادة شكر وتقدير موقعة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديرًا لمشاركة وفد المحافظة في المسابقة، وللتنظيم المتميز وحسن الاستقبال.

كما جرى توجيه الشكر لفريق العمل والطلاب على المشاركة الفعالة والوصول إلى التصفيات النهائية لأول مرة في تاريخ تعليم جنوب سيناء.

وضم وفد المحافظة محمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وعزيزة شام مدير التعليم الثانوي ، ومحمود خيري الأخصائي الاجتماعي، إضافة إلى فريق الطلاب المشارك في المسابقة.