الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد: تركيب 11 ألف متر إنترلوك بمركزي الخارجة والداخلة.. وتحرير 169 محضرا خلال حملة تموينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: تركيب 11 ألف متر إنترلوك بمركزي الخارجة والداخلة

شهدت مدن محافظة الوادي الجديد طفرة إنشائية ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث كثفت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة من جهودها لتنفيذ مخطط رفع كفاءة الطرق والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة. 

رفع كفاءة الطرق والأحياء

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أن العمل يجري على قدم وساق بمركزي الخارجة والداخلة، حيث جرى الانتهاء بالفعل من تركيب نحو 11 ألف متر مسطح من بلاط الإنترلوك، وذلك من إجمالي 25 ألف متر مستهدف تركيبها ضمن الخطة الحالية.

وأوضح الزملوط أنه لا تقتصر هذه الأعمال على الشوارع الرئيسية فحسب، بل تمتد لتشمل الحارات والأزقة الضيقة التي كان يصعب وصول معدات الرصف التقليدية إليها، مما جعل من "الإنترلوك" حلًا سحريًا وعمليًا لإعادة الروح لهذه المناطق.

وأضاف المحافظ أنه في مدينة الخارجة، جرى تنفيذ عمليات تطوير واسعة شملت مناطق "درب السندادية"، و"عين الدار"، و"القلعة" بالخارجة القديمة،  حيث جرى تركيب 30 ألف متر مسطح في هذه المناطق الحيوية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، حيث يساهم هذا التطوير بشكل مباشر في تيسير حركة المواطنين اليومية، والقضاء على المشكلات التي كانت تسببها الأتربة والرمال في فصل الصيف أو التجمعات المائية في فصل الشتاء.

من جانبه أوضح المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أنه جرى الاعتماد على بلاط "الإنترلوك" في الأحياء القديمة نظرًا لقدرته العالية على التحمل وسهولة فكه وتركيبه في حالات إصلاح خطوط المياه أو الصرف الصحي، دون الحاجة إلى تكسير الأسفلت وإهدار المال العام.

تحرير 169 محضرا خلال حملة تموينية على الأسواق بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد عددا من الحملات على مدار الأسبوع المنقضي شملت عدد (169) منشأة تم المرور عليها تغطي مختلف الأنشطة التجارية والتموينية.

حملات مكثفة على الأسواق

وقالت مديرية التموين في بيان لها: إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات منها  (115) محضرا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار والإعلان عنها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

وأشارت المديرية أنه تم تحرير 19 محضرا في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة إعلان، مؤكدة أن إجمالي عدد المحاضر لـ 134 محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تؤكد المديرية أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، وتحث المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات.

خطة تموينية مُحكمة، وفرة واستقرار لضمان الأسعار وسلع رمضان بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال افتتاح وتنفيذ عدد من المبادرات والشوادر ومعارض «أهلًا رمضان»، ومتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق ميدانيا، ومدى توافر السلع الغذائية الأساسية وتنوعها وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات ومتابعة الطاقة الإنتاجية لمنظومة الخبز المدعم وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه أن المديرية بدأت في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

وأعلنت وكيل تموين الوادي الجديد، إقامة 21 معرض «أهلًا رمضان»، بمراكز المحافظة الخمس وانتظام تشغيلها بالكفاءة المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدة التركيز على ملف توفير السلع الاستراتيجية.

وأشارت الدكتورة سلوى مصطفى، إلى المتابعة المستمرة للموقف العام للاحتياطي الاستراتيجي ومعدلات الإتاحة، سواء من خلال المخزون الحكومي أو بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص، بما يضمن وجود مخزون آمن ومدد كافية مطمئنة تلبي احتياجات المواطنين دون أي معوقات.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن إستمرار الحملات الرقابية خلال الشهر الفضيل ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، والمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة، وأكدت استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المراكز، لضمان توافر السلع، وحماية حقوق المواطنين.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

