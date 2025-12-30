وزير الصحة يوجه برفع الكفاءة ومراجعة عقود الأمن والنظافة بمستشفى الواسطى المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، في زيارة مفاجئة ضمن جولاته الميدانية بعدد من المنشآت الصحية في المحافظات، بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا والتأكد من جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

بدأ الوزير جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ووحدة الأشعة المقطعية، ووحدة غسيل الكلى، كما تفقد وحدة العناية المركزة واستمع إلى تقرير تفصيلي عن الحالات الموجودة.

وحرص الدكتور عبدالغفار على الاستماع مباشرة إلى آراء المترددين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، كما تفقد وحدة العلاج الطبيعي وتأكد من التزام الفرق الطبية بواجباتها.

رفع كفاءة المستشفى بشكل عام

ووجه الوزير برفع كفاءة المستشفى بشكل عام، ومراجعة عقود الأمن والنظافة، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، كما استمع إلى تقرير شامل عن الوضع العام للمستشفى، يتضمن الحالة التشغيلية والطاقة الاستيعابية.