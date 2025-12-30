قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بإحالة المتغيبين عن العمل بقسمي العيادات الخارجية والصيدلية بمستشفى سنورس الفيوم إلى التحقيق

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بإحالة جميع المتغيبين عن العمل في قسمي العيادات الخارجية والصيدلية بمستشفى سنورس المركزي إلى التحقيق، نظرًا لتأثير الغياب السلبي على تقديم الخدمات الطبية خلال مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع رصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانتظام.

تأثر الخدمات في العيادات الخارجية

وبدأ الوزير جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث لوحظ تأثر الخدمات في العيادات الخارجية بغياب الفرق الطبية، وإغلاق الصيدلية خلال ساعات العمل الرسمية مما أعاق صرف الأدوية للمرضى. كما تفقد غرفة إنعاش القلب والرئتين، وقسمي الأطفال والمبتسرين، وجناح العمليات.

واطلع الدكتور عبدالغفار على نسب الإشغال وتوافر الخدمات، وتحدث مباشرة إلى المرضى وذويهم للاستماع إلى آرائهم حول الرعاية المقدمة وتطور حالتهم الصحية.

كما استمع إلى التحديات التي أثارها رؤساء الأقسام، موجهًا بتشكيل لجنة مركزية تضم قطاعي الطب العلاجي والمشروعات القومية لتقييم احتياجات المستشفى من تجديد ورفع كفاءة الفرش الطبي وغير الطبي، ودراسة توسعات قسم الاستقبال وتطوير مقر الإسعاف، بالإضافة إلى استكمال تجهيزات وحدة المخ والأعصاب.

واطلع الوزير على وحدة جهاز الأشعة C-Arm الجديدة التي تم افتتاحها اليوم، والتي تمثل إضافة هامة لقسم العمليات.

يُذكر أن مستشفى سنورس المركزي يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 116 سريرًا داخليًا، و12 سرير رعاية بالغين، و3 رعاية أطفال، و3 رعاية مركزة، وغرفتي إفاقة، إلى جانب 4 غرف عمليات، و22 حضانة، و58 ماكينة غسيل كلوي.

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الأعلى للإعلام

رئيس الأعلى للإعلام يلتقي د. حسام لطفي خبير الملكية الفكرية

الأعلى للإعلام

الإعلام الرياضي تثمن جهود الإعلام في دعم المنتخب وتعزيز روح الانتماء

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يوجه برفع الكفاءة ومراجعة عقود الأمن والنظافة بمستشفى الواسطى المركزي

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

