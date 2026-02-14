احترس.. نقص فيتامين سي يؤثر على كل جسمك

يعد فيتامين سي من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للقيام بالعديد من الوظائف الهامة ومنع شيخوخة الخلايا.

يسبب نقص فيتامين سي مجموعة كبيرة من الأعراض تشمل الاعضاء الداخلية والبشرة بل ويؤثر على الحالة النفسية والتركيز كما يؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بداء الاسقربوط.

ووفقا لما ذكره موقع دكتور اكس نكشف لكم بالإضافة إلى أعراض نقص فيتامين سي، وهى:

تعب بدون بذل جهد كبير

ضعف التئام الجروح

المعاناة من الألم المزمن

تورم غير مبرر

ضعف العظام

ضعف وظائف المناعة

ظهور شعر حلزوني

تصبح البشرة خشنة وجافة

المعاناة من ضيق في التنفس

الأوعية الدموية تصبح ضعيفة

اكتئاب غير مبرر

التهاب ونزيف اللثة

فقدان الأسنان

فقر الدم أو الأنيميا

سهولة الإصابة بالكدمات

ظهور بقع حمراء

تصبح الأظافر على شكل يشبه الملعقة

آلام المفاصل بدون سبب