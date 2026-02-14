قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفنان العالمي براين آدمز وأسرته يزورون منطقة أهرامات الجيزة

الفنان العالمي براين آدمز وأسرته يزورون منطقة أهرامات الجيزة
الفنان العالمي براين آدمز وأسرته يزورون منطقة أهرامات الجيزة
محمد الاسكندرانى

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الفنان العالمي براين آدمز وأسرته، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر لإحياء حفله الغنائي الذي أُقيم بـالمتحف المصري الكبير، في جولة سياحية تعكس مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

براين آدمز وأسرته يزورون منطقة أهرامات الجيزة

 

وكان في استقبال الفنان العالمي وأسرته الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي رحب به وتحدث معه عما تتمتع به مصر من مقومات ومنتجات سياحية ومتنوعة لا مثيل لها.

براين آدمز

ثم اصطحبه أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الجيزة، في جولة تعريفية داخل المنطقة الأثرية، قدم خلالها شرحًا وافيًا حول تاريخ المنطقة وأهم معالمها الأثرية.

وتضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل، حيث أعرب الفنان عن انبهاره بعظمة البناء ودقة التصميم الهندسي الذي يجسد عبقرية المصريين القدماء. كما شملت الجولة زيارة مقبرة سشم نفر التي تعود إلى عصر الدولة القديمة، حيث أبدى إعجابه الشديد بروعة النقوش والمناظر المنحوتة على جدرانها، وما تحمله من تفاصيل دقيقة للحياة اليومية في مصر القديمة.

واختتم الفنان العالمي زيارته عند تمثال أبو الهول، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بتاريخ التمثال وطريقة نحته، وطرح عددًا من التساؤلات حول مراحل نحته.

كما استعرض أشرف محي الدين مشروع خفض منسوب المياه الجوفية، والذي تم تنفيذه في إطار جهود الحفاظ على الموقع الأثري.

وحرص الفنان العالمي وأسرته على التقاط الصور التذكارية داخل المنطقة الأثرية، تعبيرًا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس عمق الحضارة المصرية وتفردها.
 

براين آدمز
براين آدمز
براين آدمز
براين آدمز
براين آدمز
براين آدمز
براين آدمز
براين آدمز أهرامات الجيزة الفنان العالمي براين آدمز مصر آدمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

ترشيحاتنا

سيمبا التنزاني

سيمبا يهزم الملعب المالي المتصدر 1-0 ويودع دوري أبطال أفريقيا

فريف فيورنتينا

فيورنتينا يهزم كومو 2-1في الدوري الإيطالي

نبيل عماد دونجا

دونجا يقود النجمة لتحقيق أول فوز في الدوري السعودي على حساب الخلود

بالصور

إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد