مشهد في فيلم أمريكي يثير جدلاً في مصر بسبب عبارة عن بناء الأهرامات

أثار مشهد في فيلم هوليوودي ضخم حالة من الجدل والغضب بين عدد من المصريين، بعدما تضمن إشارة مثيرة للجدل تتعلق ببناء الأهرامات.

الفيلم يحمل عنوان "مارتي سوبريم"، ويروي قصة شاب امريكي يسعى لبلوغ قمة رياضة تنس الطاولة خلال أربعينات القرن الماضي، مستخدما أساليب وصفت في العمل بـ"الملتوية"، ويؤدي دور البطولة الممثل تيموثي شالاميه.

وخلال أحد المشاهد، يخبر البطل والدته بأنه أحضر لها قطعة من الأهرامات أثناء زيارته إلى مصر. وأثناء عرضه القطعة، يقول: "نحن بنينا هذا"، في إشارة توحي بأن اليهود هم من شيدوا الأهرامات.

هذه العبارة أعادت إلى الواجهة مزاعم تاريخية سبق أن روج لها بعض المؤرخين والسياسيين الإسرائيليين، وتدعي أن بناة الأهرامات لم يكونوا المصريين القدماء.

إلا أن الأدلة الأثرية والدراسات التاريخية تؤكد أن المصريين القدماء هم من قاموا ببناء الأهرامات، وهو ما تدعمه اكتشافات أثرية، من بينها مقابر العمال الذين شاركوا في عملية البناء بالقرب من مواقع الأهرامات.

ويؤكد باحثون أن الروايات التي تنسب بناء الأهرامات إلى شعوب أخرى تندرج ضمن نظريات غير مثبتة علميا، ولا تستند إلى أدلة موثوقة وفق المعايير البحثية الحديثة.

وتفاعل عدد من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، معتبرين أن العبارة تروج لمعلومات مغلوطة وتمس برمزية حضارية تمثل جزءًا أصيلا من التاريخ المصري القديم.