محافظ الجيزة يتفقد جهود تطهير مصرف رشاح أبو عوض بالهرم

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة تنفيذ أعمال التطهير الدورية لمصرف رشاح أبو عوض ورفع ناتج الأعمال والتجفيف أولاً بأول والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي يعاني منها أهالي العقارات المحيطة بالمصرف.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ اليوم لمعاينة مسار مشروع الصرف الصحي المقرر تنفيذه لتوصيل مرفق الصرف للقطاعات المطلة على المصرف.

وأكد المحافظ أنه جارٍ إنهاء الاستعدادات لبدء أعمال الحفر وذلك لإنهاء عقود من التعدي على شبكات الصرف ومنع التصريف العشوائي للأهالي على المصرف وما يصاحبه من إلقاء للمخالفات والتأثير علي البيئة.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم بسرعة التنسيق مع أجهزة المرافق لإنهاء أعمال المعاينة وتجهيز المسار والالتزام بالمواعيد المحددة لتركيب الشبكة وتوصيل الوصلات المنزلية وربطها على خطوط الطرد الرئيسية.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة نفق رشاح أبو عوض أسفل الطريق الدائري، الذي يشهد حالياً أعمال نظافة ورفع مخلفات تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف والتجميل ضمن خطة المحافظة لتطوير الأنفاق أسفل الطريق الدائري، واستثمارها وتحسين حركة سير المركبات بها.

وفي تصريح خاص، أوضح محافظ الجيزة أن هيئة النظافة بالمحافظة قامت برفع 240 طن من المخلفات خلال يوم بشارع مصرف أبو عوض مؤكداً استمرار الحملات المكثفة للحفاظ على البيئة العامة ورفع المخلفات أولاً بأول لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن هدف المحافظة هو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات بشكل مستمر .

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف، معاون المحافظ، واللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، ورمضان عبد الباري، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إلى مسؤولي أجهزة المرافق والشركات المنفذة للأعمال.