قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد جهود تطهير مصرف رشاح أبو عوض بالهرم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة تنفيذ أعمال التطهير الدورية لمصرف رشاح أبو عوض ورفع ناتج الأعمال والتجفيف أولاً بأول والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي يعاني منها أهالي العقارات المحيطة بالمصرف.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ اليوم لمعاينة مسار مشروع الصرف الصحي المقرر تنفيذه لتوصيل مرفق الصرف للقطاعات المطلة على المصرف. 
وأكد المحافظ أنه جارٍ إنهاء الاستعدادات لبدء أعمال الحفر وذلك لإنهاء عقود من التعدي على شبكات الصرف ومنع التصريف العشوائي للأهالي على المصرف وما يصاحبه من إلقاء للمخالفات والتأثير علي البيئة.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم بسرعة التنسيق مع أجهزة المرافق لإنهاء أعمال المعاينة وتجهيز المسار والالتزام بالمواعيد المحددة لتركيب الشبكة وتوصيل الوصلات المنزلية وربطها على خطوط الطرد الرئيسية.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة نفق رشاح أبو عوض أسفل الطريق الدائري، الذي يشهد حالياً أعمال نظافة ورفع مخلفات تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف والتجميل ضمن خطة المحافظة لتطوير الأنفاق أسفل الطريق الدائري، واستثمارها وتحسين حركة سير المركبات بها.
وفي تصريح خاص، أوضح محافظ الجيزة أن هيئة النظافة بالمحافظة قامت برفع 240 طن من المخلفات خلال يوم بشارع مصرف أبو عوض مؤكداً استمرار الحملات المكثفة للحفاظ على البيئة العامة ورفع المخلفات أولاً بأول لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن هدف المحافظة هو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات بشكل مستمر . 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف، معاون المحافظ، واللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، ورمضان عبد الباري، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إلى مسؤولي أجهزة المرافق والشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: حلول تمويلية مستدامة ومبتكرة لضمان تحقيق السيادة الصحية في أفريقيا

سفن حربية أمريكية

تصادم سفينتين حربيتين أمريكيتين قبالة سواحل أمريكا الجنوبية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية : مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الصومال

بالصور

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد