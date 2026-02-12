نائب محافظ بني سويف يشهد فعاليات الحفل الختامي لمسابقة "أصوات من السماء" في نسختها الأولى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السيد "بلال حبش" نائب المحافظ في حضور الحفل الختامي للنسخة الأولى من مسابقة "أصوات من السماء"، والتي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبدعم من النائب الدكتور محمد فاروق يوسف عضو مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق يوسف عضو مجلس النواب "راعي المسابقة"، والدكتور عبد الموجود عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والأستاذ الدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ رضا عبد الحليم مدير عام وعظ منطقة بني سويف الأزهرية، الأستاذ الدكتور محمد أحمد جامعة الأزهر الشريف، الدكتورة هالة سيد الأمين العام لفرع المنظمة ببني سويف، الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، الأستاذ أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأزهرية وأسر المتسابقين.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تقديم عرض تعريفي تناول مراحل المسابقة منذ انطلاقها قبل نحو شهر، مرورًا بجولات التصفيات التي أُقيمت في مختلف مراكز المحافظة، وصولًا إلى المرحلة النهائية التي شهدت تنافسًا قويًا بين نخبة من أفضل الأصوات المشاركة، وسط إقبال كبير على المسابقة، وتحت إشراف فني من لجان تحكيم متخصصة ضمت نخبة من العلماء والأئمة والمحفظين ووفق معايير دقيقة في جودة التلاوة، وضبط أحكام التجويد، وحسن الأداء في الابتهالات، بما يضمن اختيار أفضل العناصر المستحقة للتكريم.

كما تضمن الحفل فقرات تلاوة وابتهالات دينية قدمها عدد من المتسابقين ممن تأهلوا للتصفيات النهائية، حيث أبدعوا في الأداء وأظهروا مستويات متميزة عكست الجهد المبذول في التحفيظ والتدريب، وتعزيز دور الأزهر الشريف في اكتشاف ورعاية القراء والمبتهلين، باعتباره منارة الوسطية والاعتدال، وقلعة العلم الشرعي التي تواصل رسالتها في تحصين النشء بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشيدًا بفكرة المسابقة التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون بين المؤسسات التشريعية والدينية والتنفيذية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في غرس القيم الدينية الصحيحة في نفوس النشء والشباب، وترسيخ مكانة القرآن الكريم في القلوب، وبناء جيل واعٍ مستنير بقيم الوسطية والاعتدال التي حث عليها الدين الإسلامي والشرائع السماوية.

كما توجه نائب المحافظ بخالص الشكر والتقدير للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومنطقة بني سويف الأزهرية، وللسيد النائب محمد فاروق يوسف على دعمه ورعايته للمسابقة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تم بذلها لإنجاح هذا الحدث القرآني المميز. وخص بالشكر المتسابقين من حفظة كتاب الله، مشيدًا بما قدموه من مستويات مشرفة في حسن التلاوة وإتقان الأحكام، كما وجه التحية إلى المشايخ والمحفظين والقائمين على الكتاتيب، تقديرًا لدورهم العظيم في تعليم النشء كتاب الله وصناعة هذه النماذج المضيئة.

ووجه نائب المحافظ كلمة للمتسابقين أكد فيها أن مكسبهم الحقيقي لا يقتصر على الفوز بالمراكز الأولى، بل يتمثل في شرف حفظهم لكتاب الله، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم سيكون لهم نورًا في الدنيا والآخرة، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يكونوا سفراء مشرفين لمحافظتهم في مختلف المحافل القرآنية.

ومن جانبه، أكد النائب الدكتور محمد فاروق يوسف أن دعمه للمسابقة يأتي إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به مثل هذه المبادرات في اكتشاف المواهب القرآنية ورعاية النشء والشباب، وترسيخ القيم الدينية الصحيحة في المجتمع، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان وبناء وعيه على أسس دينية وأخلاقية سليمة، مشيرًا إلى أن مسابقة "أصوات من السماء" تمثل نموذجًا راقيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والأزهر الشريف والمجتمع المدني لخدمة كتاب الله وأهله.

وأعرب النائب عن سعادته البالغة بنجاح النسخة الأولى من المسابقة، موجهًا الشكر للمتسابقين وأولياء الأمور والمشايخ على ما بذلوه من جهد وتعب طوال أكثر من شهر من التصفيات والجولات، كما تقدم بالشكر لمحافظ بني سويف د.محمد هاني غنيم ونائبه السيد بلال حبش على متابعتهما ودعمهما المستمرين، مما ساهم في خروج المسابقة بهذا الشكل اللائق والمشرف، موضحا أن جوائز المسابقة تشمل 5 رحلات عمرة وجوائز مالية.

فيما نقل الأستاذ الدكتور رمضان حسان تحيات قيادات الأزهر الشريف وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مشيدًا بدعم محافظ بني سويف ونائبه للأزهر عمومًا ولأنشطة المنظمة خصوصًا، ومؤكدًا أن المسابقة نُظمت بدعم مباشر من النائب الدكتور محمد فاروق يوسف، وهو ما أسهم في خروجها بهذا المستوى المتميز، مشيرًا إلى أن بني سويف تصدرت عددًا من المحافظات في مجال التلاوة والابتهالات، ما يعكس عمق المدرسة القرآنية بها.

وأشار إلى أن المسابقة شهدت إقبالًا غير مسبوق بلغ نحو 10 آلاف متسابق من مختلف مراكز المحافظة، حيث انطلقت الجولات من مركز الفشن، مرورًا بباقي المراكز، وصولًا إلى التصفيات النهائية، في مشهد يعكس حجم المواهب القرآنية التي تزخر بها بني سويف. وأكد أن «أصوات من السماء» ليست مجرد مسابقة، بل رسالة سامية تهدف إلى اكتشاف الكنوز القرآنية، وصناعة جيل جديد من قراء كتاب الله، وإحياء قيمة القرآن في القلوب قبل المنابر.

بينما أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، أن «أصوات من السماء» جاءت انطلاقًا من حلم بتقديم مسابقة قرآنية بروح جديدة، مستلهمة من برنامج «دولة التلاوة»، بهدف اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة في جميع مراكز المحافظة، وإتاحة الفرصة أمام مواهب جديدة للظهور، مؤكدًا أن الإقبال الكبير الذي شهدته المسابقة يعكس حاجة المجتمع لمثل هذه الفعاليات الهادفة.