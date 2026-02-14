«جالها هدايا».. أبراج محظوظة تتلقى مفاجآت في عيد الحب

مع الاحتفال بـ14 فبراير، ينتظر كثيرون مفاجآت عيد الحب، لكن تشير توقعات الفلك إلى أن بعض الأبراج ستكون الأوفر حظًا هذا العام، ويتلقون هدايا في عيد الحب.

برج الأسد في عيد الحب

ويأتي برج الأسد في مقدمة الأبراج التي تتلقى هدايا مميزة، إذ تحيط به طاقة من الاهتمام والإعجاب، ما يجعله محط أنظار الشريك في هذه المناسبة الرومانسية.

برج الميزان في عيد الحب

كما يحظى برج الميزان بأجواء حالمة ومفاجآت تحمل طابعًا أنيقًا، قد تكون هدية طال انتظارها أو لفتة رومانسية غير متوقعة.

برج الحوت في عيد الحب

أما برج الحوت، المعروف بحساسيته العالية، فتشير التوقعات إلى أنه سيحصل على هدية تحمل معنى عاطفيًا عميقًا، تعكس تقديرًا صادقًا من الطرف الآخر.

برج الثور في عيد الحب

ولا يبتعد برج الثور عن دائرة الحظ، إذ قد يتلقى هدية ذات قيمة مادية أو معنوية تعبر عن الاستقرار والاهتمام.