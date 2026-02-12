قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان استقبال شهر رمضان
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026: وازن بين قراراتك

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

برج الميزان (23 سبتمبر - ) يتميز مواليده بحب العدل والتوازن، كما أنهم اجتماعيون، لبقون في الحديث، ويبحثون دائمًا عن الاستقرار والانسجام في حياتهم.

وفيما يلي توقعات برج الميزان اليوم الخميس 12 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الميزان اليوم

حاول الموازنة بين متطلبات العمل وحياتك الشخصية. قد تواجه قرارًا يحتاج إلى تفكير هادئ قبل الحسم. أسلوبك الدبلوماسي يساعدك على حل أي خلاف بسهولة.

برج الميزان صحيًا

حافظ على طاقتك من خلال تنظيم أوقات الراحة. تجنب الإرهاق الزائد، واهتم بشرب كميات كافية من الماء. ممارسة تمارين خفيفة تساعدك على تحسين حالتك المزاجية.

برج الميزان عاطفيًا

الأجواء العاطفية مستقرة نسبيًا، لكن تحتاج إلى إظهار اهتمام أكبر بالشريك. إذا كنت أعزب، فقد تنجذب لشخص يشاركك نفس الاهتمامات، فلا تتردد في التقرب منه.

برج الميزان مهنيًا

قد تحضر اجتماعًا مهمًا يفتح أمامك فرصًا جديدة. كن واضحًا في عرض أفكارك، وتجنب التردد. سداد التزامات مالية قد يمنحك شعورًا بالراحة.

توقعات الفترة المقبلة

الفترة القادمة تحمل لك تطورات إيجابية إذا أحسنت استغلال الفرص. ركّز على أهدافك طويلة المدى، وابتعد عن القرارات العاطفية المتسرعة.

