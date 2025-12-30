قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعاون مهم بين أوقاف بني سويف والمالية | صور

بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة أوقاف بني سويف، اليوم الثلاثاء بمقر المديرية، الدكتورة عبير محمد عبد الرؤوف، وكيل وزارة المالية ببني سويف، يرافقها الدكتور إيهاب إبراهيم، وكيل المديرية المالية، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية.

وجاء اللقاء في أجواء يسودها الود والتقدير، حيث جرى بحث عدد من الملفات المشتركة، وسبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مديرية أوقاف بني سويف والمديرية المالية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل، بما يسهم في تحقيق الانضباط الإداري وسرعة إنجاز المهام.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة أوقاف بني سويف، أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من حرص المديرية على تحقيق أعلى درجات التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المديرية المالية يُعد عنصرًا أساسيًا في تيسير الإجراءات، وحسن إدارة الموارد، وضمان انتظام العمل وفق القواعد المنظمة والقوانين المعمول بها.

وأضاف أن مديرية أوقاف بني سويف لا تدّخر جهدًا في دعم أي تعاون جاد يسهم في تذليل العقبات وتحقيق الانضباط الإداري، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة، مثمّنًا الدور المهم الذي تقوم به المديرية المالية، ومشيدًا بروح التعاون والتفاهم المشترك.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عبير محمد عبد الرؤوف عن تقديرها لحسن الاستقبال، مؤكدة حرص المديرية المالية على استمرار التعاون وتقديم أوجه الدعم اللازمة، بما يخدم منظومة العمل الحكومي ويحقق الصالح العام.


 

بني سويف أوقاف بني سويف المديرية المالية ببني سويف

