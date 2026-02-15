أحمد عبد الله: جماهير الزمالك كلمة السر في انتصاراته.. وزد يسير بثبات نحو المنافسة

أكد أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد، أن الزمالك قدم مباراة قوية أمام كايزر تشيفز واستحق الخروج منتصرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض ظهر بصورة مغايرة للتوقعات ونجح في حسم المواجهة بجدارة.

قال عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن جماهير الزمالك تمثل دائمًا العنصر الحاسم في أي لقاء، مضيفًا أن هذا الجمهور حالة خاصة تُدرّس في كيفية الدعم والمساندة، إذ يقف خلف أي لاعب يرتدي القميص الأبيض دون تفرقة.

أوضح أن الزمالك يقاتل في جميع البطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدًا أن أي نادٍ قد يتأثر سلبًا في غياب جماهيره، بينما يظل جمهور الزمالك السند الحقيقي لفريقه وكلمة السر في انتصاراته.

أشار المدير التنفيذي لنادي زد إلى أن معتمد جمال نجح في التعامل مع التحديات التي تحيط بالفريق، نظرًا لإلمامه بتفاصيل وأزمات المرحلة، لافتًا إلى أن اللاعبين يشعرون بالارتياح للعمل تحت قيادته، كما أشاد بروحهم وإصرارهم على الأداء بقوة رغم تأخر مستحقاتهم المالية. وأعلن دعمه لاستمرار المدير الفني بغض النظر عن النتائج.

وعلى صعيد نادي زد، هنأ عبد الله الفريق بالتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على حرس الحدود، مؤكدًا أن الفريق يتطور بشكل واضح تحت قيادة المدير الفني محمد شوقي، وأن الأداء في تصاعد مستمر، ما جعل المنافسين ينظرون إلى زد باحترام كبير.

أضاف أن النادي ينافس حاليًا ضمن المربع الذهبي في كأس الرابطة وكأس مصر، إلى جانب تواجده بين أفضل سبعة فرق في جدول الدوري، معتبرًا أن هذه النتائج تعكس المكانة المميزة التي وصل إليها الفريق، مع الطموح لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على لقب كأس مصر.