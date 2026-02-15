سعر الدولار اليوم الأحد 15-2-2026

يستمر استقرار سعر الدولار داخل البنوك المصرية بدون أي تغيير بالتزامن مع بدء العمل في البنوك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15-2-2026.

مواعيد عمل البنوك

وتبدأ البنوك المصرية صباح اليوم عملها بعد انتهاء مدة إجازة الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي بقرار من البنك المركزي المصري.

إجازة البنوك

منذ تعطل العمل يوم الخميس الماضي بقرار من البنك المركزي المصري بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك على مستوى الجمهورية اعتبارا من الجمعة وحتي مساء أمس السبت من كل أسبوع.

الدولار ثابت

واستمر ثبات سعر الدولار على مدار 3 أيام متصلة داخل السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء آخر سعر سجله الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية"".

بلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.73 جنيه للشراء و 46.83 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC،الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.76 جنيه للشراء و 46.86 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، المصرف المتحد، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، المصري الخليجي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك

ووصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنك سايب.