طريقة عمل «الكول سلو» في المنزل .. وصفة سهلة لعزومات رمضان

يُعد الكول سلو من أشهر أطباق السلطة التي تُقدم بجانب الوجبات السريعة والمشويات، ويتميز بمذاقه الكريمي الخفيف وسهولة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة.

ويبحث كثير من المواطنين عن طريقة عمل الكول سلو بطعم يشبه المطاعم، خاصة مع العزومات والتجمعات العائلية.

المكونات:

2 كوب كرنب أبيض مبشور ناعم

جزرة مبشورة

2 ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة لبن

رشة ملح

رشة فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة تحضير سلطة الكلوسلو:

يتم خلط الكرنب المبشور مع الجزر في وعاء مناسب، وفي وعاء آخر يُمزج المايونيز مع السكر والخل واللبن والملح والفلفل حتى يتكون صوص متجانس.

يُضاف الصوص إلى خليط الكرنب والجزر مع التقليب الجيد، ثم يُترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم، حتى تتجانس النكهات ويصبح الطعم أفضل.

وينصح الخبراء بضرورة بشر الكرنب بشكل ناعم جدًا للحصول على قوام مشابه لما يُقدم في المطاعم، كما يمكن إضافة لمسة خفيفة من عصير الليمون حسب الرغبة.

ويُعد الكول سلو خيارًا مثاليًا كطبق جانبي صحي وسريع التحضير يناسب مختلف الوجبات.