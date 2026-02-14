في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة

يصادف اليوم ١٤ فبراير عيد الحب، ويحرص البعض على إعداد و تقديم الحلوى لأفراد الأسرة في البيت.
لذا قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة، فيما يلي…
مقادير بار تشيز كيك الفراولة
● 195 جرام دقيق
● 100 جرام سكر
● 1 بيضة
● 2 ملعقة صغيرة فانيليا
● ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر
● ½ ملعقة صغيرة ملح
● 120 جرام زبدة
الحشوة :
● 500 جرام فراولة مقطعة
● 100 جرام سكر
● 2 ملعقة كبيرة سكر بني
● ملعقة كبيرة نشا الذرة
● 120 جرام جبن كريمي
طريقة تحضير بار تشيز كيك الفراولة
سخن الفرن على 170°
في وعاء كبير، اخلط الدقيق والسكر والملح والبيكنج باودر
ثم أضف الزبدة وامزج حتى يصبح الخليط مفتتًا. أضف البيضة والفانيليا واخلط جيدًا حتى يصبح الخليط متفتتًا.
اسكب نصف الخليط في قالب 8×8 بوصة مبطن بورق الخبز واضغطه جيدًا.
الحشوة:
في وعاء متوسط، اخلط جميع مكونات الحشوة جيدًا.
ضع الحشوة فوق خليط الفتات في القالب، ثم أضف باقي خليط الفتات فوق الحشوة.
اخبز 45–50 دقيقة، ثم اتركه ليبرد تمامًا قبل التقطيع.