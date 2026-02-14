في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة

يصادف اليوم ١٤ فبراير عيد الحب، ويحرص البعض على إعداد و تقديم الحلوى لأفراد الأسرة في البيت.



لذا قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة، فيما يلي…

مقادير بار تشيز كيك الفراولة

● 195 جرام دقيق

● 100 جرام سكر

● 1 بيضة

● 2 ملعقة صغيرة فانيليا

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● 120 جرام زبدة

الحشوة :

● 500 جرام فراولة مقطعة

● 100 جرام سكر

● 2 ملعقة كبيرة سكر بني

● ملعقة كبيرة نشا الذرة

● 120 جرام جبن كريمي





طريقة تحضير بار تشيز كيك الفراولة

سخن الفرن على 170°

في وعاء كبير، اخلط الدقيق والسكر والملح والبيكنج باودر

ثم أضف الزبدة وامزج حتى يصبح الخليط مفتتًا. أضف البيضة والفانيليا واخلط جيدًا حتى يصبح الخليط متفتتًا.

اسكب نصف الخليط في قالب 8×8 بوصة مبطن بورق الخبز واضغطه جيدًا.

الحشوة:

في وعاء متوسط، اخلط جميع مكونات الحشوة جيدًا.

ضع الحشوة فوق خليط الفتات في القالب، ثم أضف باقي خليط الفتات فوق الحشوة.

اخبز 45–50 دقيقة، ثم اتركه ليبرد تمامًا قبل التقطيع.