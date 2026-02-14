تنفيذ برنامج لرفع قدرات 50 متدربًا من فرق عمل وكوادر اليونسكو بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنفيذ الوزارة لبرنامج تدريبي لرفع قدرات فرق عمل اليونسكو بالمحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري ، وذلك في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الكوادر البشرية ، بما يسهم في تحسين أداء فرق العمل ورفع معدلات الإنجاز على مستوى المحافظات.

البرنامج استفاد منه حوالى 50 متدرباً

وأشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج استفاد منه حوالى 50 متدرباً بالمحافظات وهدف إلى تنمية مهارات وقدرات فرق العمل المعنية من خلال حقيبة تدريبية متكاملة تضمنت آليات تطوير وإدارة ملف مدن التعلم والإبداع ودعم تلك المنظومة وتعظيم الاستفادة من الموارد الثقافية والاقتصادية ، وكذا تعزيز التكامل بين الإدارة المحلية والمبادرات الدولية لليونسكو.

محاور البرنامج التدريبى

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محاور البرنامج التدريبى تضمنت المفاهيم الأساسية لمدن التعلم ومدن الإبداع وفق أطر اليونسكو وآليات التخطيط والإدارة الفعالة لمدن التعلم وأفضل الممارسات الدولية في إدارة مدن الإبداع و دور الإدارة المحلية في استدامة مبادرات اليونسكو، كما تضمنت المحاور كذلك نماذج تطبيقية وعرض للتجارب الناجحة للمحافظات وتنوعت أساليب التدريب لتشمل (محاضرات تفاعلية – ورش عمل – جلسات محاكاة – مناقشات جماعية – دراسات حالة لتجارب المحافظات الناجحة)

وأكدت د.منال عوض أن البرنامج التدريبي سعى إلى رفع كفاءة فرق العمل بالمحافظات، وتوحيد الرؤى والمنهجيات ، وسيتم تنظيم برامج تدريبية خلال العام الجاري لدعم استدامة المبادرات التنموية والثقافية المرتبطة باليونسكو على المستوي المحلي .

وشارك في التدريب كلا من السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولي والدكتور شريف صلاح الأمين المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو والدكتورة ولاء جزر منسق اليونسكو بالوزارة ومحاضرين من جامعة القاهرة .