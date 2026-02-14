قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تحسن الأجواء بتقدم ساعات اليوم والأتربة تتراجع
متحدث الصحة: العواصف الترابية تسبب تهيج الجهاز التنفسي.. ويجب الإجراءات الوقائية
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذ برنامج لرفع قدرات 50 متدربًا من فرق عمل وكوادر اليونسكو بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنفيذ الوزارة لبرنامج تدريبي لرفع قدرات فرق عمل اليونسكو بالمحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري ، وذلك في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الكوادر البشرية ، بما يسهم في تحسين أداء فرق العمل ورفع معدلات الإنجاز على مستوى المحافظات.

البرنامج استفاد منه حوالى 50 متدرباً

وأشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج استفاد منه حوالى 50 متدرباً بالمحافظات وهدف إلى تنمية مهارات وقدرات فرق العمل المعنية من خلال حقيبة تدريبية متكاملة تضمنت آليات تطوير وإدارة ملف مدن التعلم والإبداع ودعم تلك المنظومة وتعظيم الاستفادة من الموارد الثقافية والاقتصادية ، وكذا تعزيز التكامل بين الإدارة المحلية والمبادرات الدولية لليونسكو.

محاور البرنامج التدريبى

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محاور البرنامج التدريبى تضمنت المفاهيم الأساسية لمدن التعلم ومدن الإبداع وفق أطر اليونسكو وآليات التخطيط والإدارة الفعالة لمدن التعلم وأفضل الممارسات الدولية في إدارة مدن الإبداع و دور الإدارة المحلية في استدامة مبادرات اليونسكو، كما تضمنت المحاور كذلك نماذج تطبيقية وعرض للتجارب الناجحة للمحافظات وتنوعت أساليب التدريب لتشمل (محاضرات تفاعلية – ورش عمل – جلسات محاكاة – مناقشات جماعية – دراسات حالة لتجارب المحافظات الناجحة)

وأكدت د.منال عوض أن البرنامج التدريبي سعى إلى رفع كفاءة فرق العمل بالمحافظات، وتوحيد الرؤى والمنهجيات ، وسيتم تنظيم برامج تدريبية خلال العام الجاري لدعم استدامة المبادرات التنموية والثقافية المرتبطة باليونسكو على المستوي المحلي .

وشارك في التدريب كلا من السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولي والدكتور شريف صلاح الأمين المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو والدكتورة ولاء جزر منسق اليونسكو بالوزارة ومحاضرين من جامعة القاهرة .

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض مركز سقارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد