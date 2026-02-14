أورسولا فون دير: استثمارات الاتحاد الأوروبي في التسليح ستتخطي أمريكا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع ستتخطى ما أنفقته الولايات المتحدة بحلول عام 2028، داعية إلى تعزيز التعاون بين واشنطن وبروكسل في مجالات الأمن والاقتصاد.

وقالت فون دير لاين خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن، إن أوروبا تعد قوة دفاعية قوية في مجالات الدفاع الجوي والأسلحة والفضاء، مشيرة إلى أن القارة ألهمت القوى العسكرية حول العالم ويجب عليها مواكبة التطورات في الذكاء الاصطناعي واستخدام الطائرات المسيرة، لضمان القدرة على المنافسة العالمية.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزمًا بحزم في دعم أوكرانيا، مؤكدًة أن الوحدة الأوروبية تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي.