فون دير لاين تدعو لتبسيط لوائح الشركات لتعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تبسيط القواعد التنظيمية التي تحكم عمل الشركات داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز قدرة التكتل على المنافسة في مواجهة الولايات المتحدة والصين.

وقالت فون دير لاين، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم/الاربعاء/، إن أوروبا تعاني من درجة عالية من التجزؤ في أسواقها المالية مقارنة بالولايات المتحدة..

وأضافت: "لديكم في الولايات المتحدة نظام مالي واحد، وعاصمة مالية واحدة، وعدد محدود من المراكز المالية الأخرى.. أما هنا في أوروبا، فلدينا 27 نظامًا ماليًا مختلفًا، لكل منها جهة رقابية خاصة به".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يضم كذلك أكثر من 300 منصة تداول، معتبرة أن هذا الوضع يمثل «تجزؤًا مفرطًا»، ويحد من كفاءة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأكدت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى سوق رأسمال كبيرة وعميقة وذات سيولة عالية، موضحة أن هذا هو الهدف من مبادرة "اتحاد الادخار والاستثمار" التي تسعى المفوضية إلى دفعها قدمًا.

وأعلنت فون دير لاين أنها ستقترح على قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة مارس المقبلة اعتماد خارطة طريق مشتركة للسوق الموحدة حتى عام 2028، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للخطوات اللازمة لتعميق السوق الموحدة وتعزيز تكاملها.

وشددت على أن تعزيز تكامل السوق الأوروبية يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين القدرة التنافسية للتكتل في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتزايد المنافسة والتحديات.