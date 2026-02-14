بتخفيضات تصل لـ 40%.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتصاعد معدلات البحث عن أسعار السلع الغذائية، تتحرك الدولة بخطوات مكثفة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

أسعار ياميش رمضان 2026

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الياميش بمنافذ وزارة الزراعة والتى تنخفض بنسبة تتراوح من 30 لـ 40%…



فستق أمريكي (250 جرامًا): 170 جنيهًا.

كاجو محمص (250 جرامًا): 165 جنيهًا.

قمر الدين سوري (نمرة 1): 150 جنيهًا.

بندق جامبو مقشر (500 جرام): 150 جنيهًا.

عين جمل (بقشر/مقشر): 150 جنيهًا.

لوز مقشر جامبو (250 جرامًا): 145 جنيهًا.

قراصيا إسباني (250 جرامًا): 145 جنيهًا.

مشمشية تركي (250 جرامًا): 100 جنيه.

تين سوري (300 جرام): 95 جنيهًا.

قمر الدين سوري (نمرة 2): 90 جنيهًا.

جوز هند خشن (250 جرامًا): 65 جنيهًا.

قمر الدين سوري (نمرة 3): 65 جنيهًا.

زبيب جولدن (250 جرامًا): 50 جنيهًا.

بلح الواحات (1 كيلو): 50 جنيهًا.

كركديه أسواني (250 جرامًا): 40 جنيهًا.

سوداني مقشر (250 جرامًا): 30 جنيهًا.

بلح الواحات (5 كيلو): 215 جنيهًا.

التوسع فى إقامة معارض السلع

في سياق الاستعداد لزيادة الطلب قبل حلول شهر رمضان، شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار الوزارة في التوسع بإقامة معارض السلع الغذائية والمنافذ الثابتة والمتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية، لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار داخل معارض وزارة الزراعة يعود إلى تقليص حلقات الوساطة والتداول، حيث يتم ضخ السلع مباشرة من المزارع الإنتاجية التابعة للوزارة إلى المنافذ والمعارض، مما ينعكس على خفض السعر النهائي للمستهلك.

وأشار فاروق إلى أن خطة الوزارة تستهدف رفع عدد المنافذ إلى نحو ألف منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى القرى والمناطق النائية والميادين العامة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ولفت إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي التموين والتنمية المحلية، إضافة إلى المحافظين، للتوسع في تنظيم المزيد من معارض السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.