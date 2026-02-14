قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتخفيضات تصل لـ 40%.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

ياميش رمضان
ياميش رمضان
شيماء مجدي   -  
عدسة: أحمد قطب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتصاعد معدلات البحث عن أسعار السلع الغذائية، تتحرك الدولة بخطوات مكثفة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

أسعار ياميش رمضان 2026

 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الياميش بمنافذ وزارة الزراعة والتى تنخفض بنسبة تتراوح من 30 لـ 40%… 

فستق أمريكي (250 جرامًا): 170 جنيهًا.

كاجو محمص (250 جرامًا): 165 جنيهًا.

قمر الدين سوري (نمرة 1): 150 جنيهًا.

بندق جامبو مقشر (500 جرام): 150 جنيهًا.

عين جمل (بقشر/مقشر): 150 جنيهًا.

لوز مقشر جامبو (250 جرامًا): 145 جنيهًا.

قراصيا إسباني (250 جرامًا): 145 جنيهًا.

مشمشية تركي (250 جرامًا): 100 جنيه.

تين سوري (300 جرام): 95 جنيهًا.

قمر الدين سوري (نمرة 2): 90 جنيهًا.

جوز هند خشن (250 جرامًا): 65 جنيهًا.

قمر الدين سوري (نمرة 3): 65 جنيهًا.

زبيب جولدن (250 جرامًا): 50 جنيهًا.

بلح الواحات (1 كيلو): 50 جنيهًا.

كركديه أسواني (250 جرامًا): 40 جنيهًا.

سوداني مقشر (250 جرامًا): 30 جنيهًا.

بلح الواحات (5 كيلو): 215 جنيهًا.

التوسع فى إقامة معارض السلع

 

في سياق الاستعداد لزيادة الطلب قبل حلول شهر رمضان، شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار الوزارة في التوسع بإقامة معارض السلع الغذائية والمنافذ الثابتة والمتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية، لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار داخل معارض وزارة الزراعة يعود إلى تقليص حلقات الوساطة والتداول، حيث يتم ضخ السلع مباشرة من المزارع الإنتاجية التابعة للوزارة إلى المنافذ والمعارض، مما ينعكس على خفض السعر النهائي للمستهلك.

وأشار فاروق إلى أن خطة الوزارة تستهدف رفع عدد المنافذ إلى نحو ألف منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى القرى والمناطق النائية والميادين العامة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ولفت إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي التموين والتنمية المحلية، إضافة إلى المحافظين، للتوسع في تنظيم المزيد من معارض السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

ياميش ياميش رمضان الزراعة منافذ الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

ترشيحاتنا

جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمائة عام

جمعية علماء أهل السنة بكيرلا تحتفي بمرور قرن على تأسيسها

حكم الاحتفال بعيد الحب.. الإفتاء: يجوز بهذه الشروط

حكم الاحتفال بعيد الحب .. الإفتاء: يجوز بهذه الشروط

دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة»

دار الإفتاء تطلق دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة» لتعزيز الوعي الأسري

بالصور

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد