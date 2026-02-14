قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”

فرحة مصر
فرحة مصر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في إطار مبادرة " فرحة مصر" التي دشنتها الوزارة تحت رعاية انتصار السيسي قرينة  رئيس الجمهورية، تم تسجيل ما يقرب من 2000 شاب وفتاة على منصة  " فرحة مصر " للمقبلين على الزواج من الجنسين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في الأسبوع الأول عقب انطلاق المبادرة.

وتهدف مبادرة " فرحة مصر" لتيسير زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، تقديم دعم عيني يساهم في توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية بما يخفف الأعباء المالية ويضمن بداية حياة أسرية كريمة.

وتستهدف مبادرة " فرحة مصر " الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو داخل أسر بديلة، ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، حيث تم وضع عدد من الشروط منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد أتما عقد القران أو نصف إكليل بحد أقصى عام.

وتواصل منصة" فرحة مصر " الإلكترونية تسجيل  الشباب والفتيات المقبلين علي الزواج، وهي كالتالي:https://farhetmasr.csf.eg حيث يمكن التسجيل عليها طوال العام.

كما تتضمن المبادرة تزويد المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والاجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة وحل أي خلافات محتملة من خلال برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج، وكذلك تقديم الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج لضمان استقرار الأسرة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفالية كبري تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية لمشاركة الأزواج فرحتهم في رسالة دعم مجتمعي تعكس اهتمام الدولة بالشباب وتيسير الزواج لغير القادرين وتعزيز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية.

وتشهد المبادرة لأول مرة قيام صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتفعيل نظام إلكتروني محكم للتسجيل واستحقاق القسائم الاجتماعية الإلكترونية كآلية وطنية مبتكرة لتوزيع الدعم، وكذلك مشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسهم في توفير المتطلبات الأساسية لمنزل الزوجية، كما سيقوم الهلال الأحمر المصري بتنسيق الانتقالات من المحافظات المختلفة إلى موقع الاحتفالية.

ساعة Apple
سحور
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
