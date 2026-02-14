قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش

نور الشربيني
نور الشربيني
ياسمين تيسير

تأهل 6 نجوم مصرية الي  ربع النهائي ببطولة تكساس للاسكواش والمقامة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجاري.


ـ وحققت  نور الشربيني الفوز على مريم متولي بنتيجة 3-0 بنتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-9.

ـ فازت سلمى هاني على كا يي لي بنتيجة 3-0  بنتيجة الأشواط: 11-5, 12-10, 11-1.

حقق  علي أبو العينين الفوز على مصطفى السيرتي بنتيجة 3-0 بنتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-4.

ـ فاز زينة ميكيوي على لوسي تيرمل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-2, 7-11, 11-8.

ـ فازت نادين الحمامي على كنزي أيمن بنتيجة 3-1، بنتيجة الأشواط: 11-9, 15-13, 8-11, 11-5.

ـ حقق كريم عبد الجواد الفوز على نك  بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 11-4, 11-8.

ـ تعرض يوسف سليمان للهزيمة أمام ديميتري شتيانمان بنتيجة 3-2، بنتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 6-11, 2-11, 9-5 ret.

ـ هزمت نور هيكل أمام أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، بنتيجة الأشواط: 11-3, 11-6, 11-6.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

