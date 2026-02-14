تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش

تأهل 6 نجوم مصرية الي ربع النهائي ببطولة تكساس للاسكواش والمقامة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجاري.



ـ وحققت نور الشربيني الفوز على مريم متولي بنتيجة 3-0 بنتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-9.

ـ فازت سلمى هاني على كا يي لي بنتيجة 3-0 بنتيجة الأشواط: 11-5, 12-10, 11-1.

حقق علي أبو العينين الفوز على مصطفى السيرتي بنتيجة 3-0 بنتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-4.

ـ فاز زينة ميكيوي على لوسي تيرمل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-2, 7-11, 11-8.

ـ فازت نادين الحمامي على كنزي أيمن بنتيجة 3-1، بنتيجة الأشواط: 11-9, 15-13, 8-11, 11-5.

ـ حقق كريم عبد الجواد الفوز على نك بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 11-4, 11-8.

ـ تعرض يوسف سليمان للهزيمة أمام ديميتري شتيانمان بنتيجة 3-2، بنتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 6-11, 2-11, 9-5 ret.

ـ هزمت نور هيكل أمام أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، بنتيجة الأشواط: 11-3, 11-6, 11-6.