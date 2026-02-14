ريال مدريد يواجه سوسيداد في اختبار صعب للحفاظ على سباق صدارة الليجا

يستعد ريال مدريد لمواجهة صعبة اليوم "السبت" عندما يستضيف ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو في العاشرة مساءً، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، في لقاء يجمع بين طموحات الصدارة ومراكز التأهل الأوروبي.

ويسعى الريال لاستغلال فرصة التضييق على برشلونة المتصدر، إذ يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة فقط عن الغريم الكتالوني، بينما ستضعه أي نتيجة إيجابية على قمة الدوري مؤقتًا قبل مواجهة برشلونة المرتقبة أمام جيرونا يوم الإثنين.

ويدخل الفريق الملكي المباراة بعد سلسلة انتصارات متتالية في الدوري وصلت إلى خمس مباريات، ما يعكس جاهزيته لدخول المرحلة الحاسمة من الموسم بثقة، ويأمل في تعويض الغيابات وتحقيق الاستفادة القصوى من عاملي الأرض والجمهور لدعم حظوظه في صراع اللقب.

أما ريال سوسيداد، فيحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إسبانيول صاحب المركز السادس المؤهل لمسابقات أوروبا، ويأمل الفريق الباسكي في تعزيز موقعه القاري، مستفيدًا من سلسلة عدم الهزيمة الأخيرة التي امتدت لعشر مباريات في مختلف البطولات.