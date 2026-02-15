قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة
حماية الطفولة في العصر الرقمي.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان ضد مخاطر الإنترنت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 15 فبراير 2026
بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
محافظات

علاقة إنسانية قبل المنصب| حملات شعبية ترفض رحيل محافظ بورسعيد: «سيبه يكمل اللي بدأه»

لهذا السبب الحزن يخيم على بورسعيد و المنوفية بعد هذا التسريب
لهذا السبب الحزن يخيم على بورسعيد و المنوفية بعد هذا التسريب
محمد الغزاوى

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظتي بورسعيد والمنوفية حالةً من الحزن، عقب تسريب أخبار من مصادر داخل أروقة المحافظتين عن رحيل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن المحافظة، ورحيل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لتولي قيادة السفينة في بورسعيد خلفًا للواء محب حبشي.

ولأول مرة تشهد محافظة بورسعيد إجماعًا على تقييم أداء محافظ، وهي المحافظة التي لطالما اختلفت على المحافظين منذ أعقاب أحداث عام 2011، وحتى أبناء المحافظة الذين تولّوا قيادتها في فترات متلاحقة. وجاء هذا الإجماع من خلال تغريدات ومنشورات طالبت بعدم رحيل اللواء محب حبشي، ومنحه الفرصة لإكمال ما بدأه من أعمال تطوير بدأت تؤتي ثمارها في الآونة الأخيرة.

وأفرد البعض في منشوراتهم الحديث عن العلاقة الإنسانية التي جمعتهم بالمحافظ الحالي، الذي لطالما فتح مكتبه وقلبه للمواطنين منذ توليه المنصب، رغم اختلاف الديانة، التي لم تكن يومًا فارقة في التعامل بين اللواء محب حبشي والمواطنين. وقد اختلفت الآراء على مدار عامين منذ توليه القيادة عام 2024 حول كونه مسلمًا أم مسيحيًا، إلا أنه حرص على مشاركة الجميع أفراحهم وأحزانهم.

ولم يختلف الحال في محافظة المنوفية كثيرًا عن بورسعيد؛ إذ أبدى أهالي المحافظة حزنهم لرحيل محافظهم، صاحب العلاقة الطيبة بالجميع، وقائد أعمال التطوير منذ توليه قيادة المحافظة عام 2019، وتجديد الثقة فيه أكثر من مرة لحُسن أدائه.

وتمني أهالي المحافظتين بقاء محافظيهما كل فى مكانها لإكمال ما قاموا به من تطوير وتنمية محلية واضحة كانت بمثابة النقلة النوعية للمحافظتين ضمن انجازات الدولة المصرية 

ويعد اللواء إبراهيم أبو ليمون من الشخصيات القيادية البارزة في الإدارة المحلية المصرية،

 عُرف بنشاطه الميداني المكثف وتركيزه على ملفات تطوير البنية التحتية وحياة المواطنين.

إليك أبرز محطات سيرته الذاتية والمهنية:

​البيانات الشخصية والتعليم

​الاسم الكامل: إبراهيم أحمد أبو ليمون.

​الخلفية العسكرية: تخرج في الكلية الحربية وتدرج في المناصب العسكرية وصولاً إلى رتبة لواء.

المؤهلات: حصل على العديد من الدورات التدريبية في الإدارة والقيادة والأمن القومي.

​المسيرة المهنية

قبل توليه منصب المحافظ، خدم اللواء إبراهيم أبو ليمون لسنوات طويلة في جهاز الرقابة الإدارية، وهو ما أكسبه خبرة واسعة في:

​مكافحة الفساد المالي والإداري.

​متابعة المشروعات القومية والتأكد من جودة التنفيذ.

​تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.

​توليه منصب محافظ المنوفية

​أدى اليمين الدستورية محافظاً للمنوفية في نوفمبر 2019 ضمن حركة المحافظين آنذاك، وجُددت الثقة فيه مؤخراً نظراً لنجاحه في عدة ملفات، من أهمها:

​المبادرة الرئاسية "حياة كريمة": حققت المنوفية في عهده طفرة كبيرة في تطوير قرى مركزي أشمون والشهداء.

​تطوير البنية التحتية: ركز بشكل كبير على ملفات رصف الطرق، تحسين منظومة النظافة، وإنشاء الميادين العامة.

​التواصل الميداني: 

يشتهر بلقاءاته الأسبوعية مع المواطنين (لقاء خدمة المواطنين) لحل مشاكلهم بشكل مباشر.

​الملفات الاقتصادية: 

الاهتمام بالمناطق الصناعية في قويسنا ومدينة السادات لدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل.

​سماته القيادية

​"يُعرف عن اللواء أبو ليمون سياسة 'الجولات المفاجئة'، حيث يقوم بزيارة المستشفيات والوحدات المحلية في أوقات غير معلنة للتأكد من انضباط العمل وتقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه."

بورسعيد المنوفية محافظ بورسعيد محافظ المنوفية

