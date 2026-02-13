تمكن رجال إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة ، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات بجوار سوق الجملة خلف الجبانات الجديدة الواقعة في نطاق حي الزهور .

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور.

ورد بلاغ الى مديرية أمن بورسعيد يفيد بنشوب حريق في مجموعة مخلفات بجوار سوق الجملة بحي الزهور.

زهور بورسعيد يساعد الحماية المدنية في السيطرة على حريق بجوار سوق الجملة

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعمين بسيارة للاطفاء الي موقع نشوب النيران ، ونجحوا في السيطرة عليها قبل امتداد ألسنة اللهب الى الأماكن المجاورة.

وأكد اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور، أن الأجهزة التنفيذية بالحي تحركت على الفور فور تلقي البلاغ من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، حيث تم الدفع بلجنة من المختصين بالحي مدعومة بمعدات وسيارة لودر للتنسيق الكامل مع رجال الحماية المدنية، والمساهمة في أعمال الإخماد ورفع آثار الحريق عقب انتهاء عمليات التبريد.

وأوضح أن سرعة الاستجابة والتعاون بين مختلف الجهات أسهما في السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي طارئ حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، خاصة في محيط المناطق الحيوية كسوق الجملة بنطاق الحي.

تم تحرير محضر بالواقعة واتهاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ،ولم يسفر الحريق عن اية اصابات او خسائر في الأرواح.