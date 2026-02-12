قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد: كل طلب يقدم من مواطن يدرس.. ولن أخالف القانون | شاهد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد دراسة كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإعطاء كل زي حق حقه 

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا 

أضاف محافظ بورسعيد ان هناك عدد من المواطنين يتقدموا بطلبات اكثر من مرة لنفس الموضوع سواء بمركز خدمة المواطنين او مع النواب بالإضافة الى بوابة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ظنا منهم انهم اصحاب حق على غير الحقيقة 

وأوضح محافظ بورسعيد هناك من يطالبون بروح القانون وهو ما لا اتأخر عنه فى أمور اتحمل تكلفتها من جيبي الخاص اما مايخص الدولة فلن اخالف القانون ولو ان الامر بروح القانون كان نص عليه القانون   

حبشي يوجه بحلول عاجلة للارتقاء بالخدمات المقدمة وتلبية مطالب الأهالي

 كان اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عقد لقاء موسعًا مع عدد من المواطنين في إطار حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة،

 حضر اللقاء الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء  عمرو فكرى السكرتير العام والمهندسة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  

وخلال اللقاء؛ استمع محافظ بورسعيد  لعدد من شكاوى ومطالب المواطنين، حيث أكد اللواء محب حبشي على استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم عن قرب، والعمل الفوري على حل المشكلات المطروحة وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لكل منهم، مؤكدًا أن المواطن هو محور اهتمام الدولة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكل جهد من أجل تلبية تطلعات أبناء بورسعيد

ووجه اللواء محب حبشي  الأجهزة التنفيذية بدراسة وبحث كافة الموضوعات التي تم عرضها خلال اللقاء بشكل عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحلول المناسبة بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة

وفي هذا السياق يمكن للمواطنين التقدم بطلب مقابلة  المحافظ من خلال :

١- التوجه الي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام لتقديم الطلب موضح به رقم الهاتف ومرفق به صوره من بطاقة الرقم القومى 
٢- أو التقديم عبر الرابط التالي 
https://forms.gle/cSU9yjPQuRj8azzn6
مع مراعاة مايلي : 
* توضيح الموضوع المطلوب عرضه على السيد المحافظ 
* توضيح البيانات الشخصية للمواطن 
* توضيح بيانات التواصل مع المواطن 
* تحميل المستندات الداعمة للطلب المقدم

علماً بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات الغير مكتملة أو التى لم تستوفي البيانات أو التى سبق البت فيها

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حق المواطن

