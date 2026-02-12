محافظ بورسعيد:لن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق الاستقرار بالأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين|شاهد

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، بما يضمن توافر السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بالمحافظة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال الشهر الكريم، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لتوافر الحصص التموينية والمواد البترولية والمحروقات، وعدم السماح بأي تلاعب أو احتكار للسلع

وفي هذا السياق، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية والرقابية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق، وضبط أية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب الإشراف على المخابز للتأكد من انتظام العمل وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بالجودة والوزن المقرر



كما شدد اللواء محب حبشي على أهمية الإشراف الكامل على إقامة الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الاستقرار في الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين، موجهًا بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك