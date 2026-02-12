قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان "تمويل التعليم في ظل التحولات الوطنية والإقليمية"
خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ بورسعيد:لن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق الاستقرار بالأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين|شاهد

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق و متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق و متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية
محمد الغزاوى

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، بما يضمن توافر السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بالمحافظة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال الشهر الكريم، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لتوافر الحصص التموينية والمواد البترولية والمحروقات، وعدم السماح بأي تلاعب أو احتكار للسلع

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق و متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية

وفي هذا السياق، وجه  المحافظ بتكثيف الحملات التموينية والرقابية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق، وضبط أية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب الإشراف على المخابز للتأكد من انتظام العمل وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بالجودة والوزن المقرر


كما شدد اللواء محب حبشي على أهمية الإشراف الكامل على إقامة الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد   أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الاستقرار في الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين، موجهًا بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك

بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد شهر رمضان المبارك

