قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عطاء يوقّع مشروعا مع جامعة الجلالة لدعم طلاب ذوي الإعاقة المتضررين من وقف تمويل USAID

صندوق عطاء
صندوق عطاء
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حرص صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" على دعم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتعزيز جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، وقّع صندوق عطاء مشروعا جديدا مع جامعة الجلالة استجابةً عاجلة للأزمة الناتجة عن وقف تمويل برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تسبب في تأثر عدد من الطلاب ذوي الإعاقة واستمرارهم في الدراسة.

ويهدف المشروع إلى رعاية 6 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية المتفوقين من محدودي الدخل لضمان استمرارهم في استكمال مسيرتهم التعليمية داخل الجامعة دون انقطاع، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي يضطلع به الصندوق في دعم التعليم للفئات المستحقة وقد قامت الأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق “عطاء” بتوقيع الاتفاقية إلى جانب  الدكتور محمد السيد الشناوي رئيس الجامعة.

وأكدت الرفاعي أن الدعم يشمل خمسة طلاب من ذوي الإعاقة البصرية وطالبًا واحدًا من ذوي الإعاقة السمعية، موزعين على خمسة طلاب ببرنامج الشهادة المزدوجة بالتعاون مع جامعة اريزونا وطالب واحد ببرنامج الشهادة الواحدة جامعة الجلالة فقط، على أن يغطي المشروع العامين الأكاديميين المتبقيين حتى التخرج. وأضافت أن المشروع يركز على ضمان استمرارية التعليم وعدم الانقطاع الدراسي، مع اعتماد معايير دقيقة لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب وفق ضوابط محددة.

وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق عطاء أن هذا التعاون مع جامعة الجلالة يأتي استكمالًا لجهود الصندوق في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في المجتمع، ويعكس المنحي الحقوقي الذي يتبعه صندوق عطاء وشددت على أن استمرار التعليم وعدم انقطاعه للطلاب المستحقين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أكثر شمولًا وعدالة، مشيرة إلى أن التعليم يعد أحد أهم محاور الدعم التي يوليها الصندوق أولوية خاصة ضمن استراتيجيته. وأكّدت الرفاعي التزام صندوق عطاء الراسخ بمواصلة جهوده الرامية إلى توفير فرص متكافئة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتأهيل والإتاحة بما يسهم في دمجهم الكامل وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن نسيج المجتمع .

كما جدّدت تأكيد الصندوق على أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل دعم مسار التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، يُقدّر قدرات جميع أفراده دون استثناء.

والجدير بالذكر ان "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الاموال، ولكن من عوائد استثمارها. كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة" عطاء" متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

صندوق الاستثمار الخيري ذوي الإعاقة عطاء على دعم مبدأ تكافؤ الفرص جامعة الجلالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

زيجين للتعدين الصينية

"زيجين" الصينية تخطط لبدء إنتاج الليثيوم في الكونغو الديمقراطية

ألمانيا

إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب طواقم "لوفتهانزا"

الهلال الأحمر المصري

سفيرا فنلندا والسويد يشيدان بالهلال الأحمر المصري ويؤكدان دعم إغاثة الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد