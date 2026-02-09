تأجيل محاكمة متهمين بقـ.ـتل شاب عمدًا في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة واسماعيل عوكل، بتأجيل نظر قضية مقتل الشاب سيف عبد المنعم عبد النبي أحمد، إلى جلسة 14-4، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 8-8-2025 بدائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الثالث بقتل المجني عليه سيف عبد المنعم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خلاف سابق بينهم، وذلك نصرةً للمتهم الرابع، وفق ما ورد بأوراق التحقيقات.

أوضحت التحقيقات أن المتهمين أعدوا أسلحة بيضاء وسيارة ودراجة نارية، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه، وحال مشاهدته رفقة شخصين آخرين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، ما بث الرعب في نفوسهما ودفعهما للفرار، قبل أن يتمكن المتهمون من المجني عليه ويعتدوا عليه ضربًا وطعنًا قاصدين إزهاق روحه، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته، بحسب تقرير الصفة التشريحية.



أضافت الأوراق أن الواقعة ارتبطت بجنحة استعراض قوة ولوح بالعنف، حيث عرّض المتهمون حياة وسلامة المجني عليهما الآخرين للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء.



ذكرت التحقيقات أن المتهم الرابع حرّض المتهمين من الأول حتى الثالث على قتل المجني عليه، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض، بينما أحرز المتهمون أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني.

كشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بعدة طعنات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، شملت الصدر والبطن والوجه والأطراف، وأثبت أن سبب الوفاة جروح طعنية نافذة أحدثت إصابات قاتلة بالقلب والصدر، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتقرير.