قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
السجن 4 سنوات المتهم بخدش حياء طفلة بزهور بورسعيد
محكمة النقض تبطل انتخابات دائرة منيا القمح وتعيدها من جديد
أرنولد بين الانتقادات والشائعات.. هل يحسم ريال مدريد مستقبله في الفريق؟
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أتربة عالقة ونشاط للرياح
مواجهات مؤجلة بالدوري المصري .. صراع القمة والهبوط يشعل الأربعاء المقبل
الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في منطقة الكاريبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأجيل محاكمة متهمين بقـ.ـتل شاب عمدًا في بورسعيد

تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب عمدًا في بورسعيد إلى 14 أبريل
تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب عمدًا في بورسعيد إلى 14 أبريل
محمد الغزاوى

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة واسماعيل عوكل،  بتأجيل نظر قضية مقتل الشاب سيف عبد المنعم عبد النبي أحمد، إلى جلسة 14-4، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 8-8-2025 بدائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الثالث بقتل المجني عليه سيف عبد المنعم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خلاف سابق بينهم، وذلك نصرةً للمتهم الرابع، وفق ما ورد بأوراق التحقيقات.

تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب عمدًا في بورسعيد إلى 14 أبريل

أوضحت التحقيقات أن المتهمين أعدوا أسلحة بيضاء وسيارة ودراجة نارية، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه، وحال مشاهدته رفقة شخصين آخرين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، ما بث الرعب في نفوسهما ودفعهما للفرار، قبل أن يتمكن المتهمون من المجني عليه ويعتدوا عليه ضربًا وطعنًا قاصدين إزهاق روحه، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته، بحسب تقرير الصفة التشريحية.


أضافت الأوراق أن الواقعة ارتبطت بجنحة استعراض قوة ولوح بالعنف، حيث عرّض المتهمون حياة وسلامة المجني عليهما الآخرين للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء.


ذكرت التحقيقات أن المتهم الرابع حرّض المتهمين من الأول حتى الثالث على قتل المجني عليه، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض، بينما أحرز المتهمون أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني.

كشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بعدة طعنات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، شملت الصدر والبطن والوجه والأطراف، وأثبت أن سبب الوفاة جروح طعنية نافذة أحدثت إصابات قاتلة بالقلب والصدر، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتقرير.

بورسعيد جنايات بورسعيد قسم شرطة المناخ حوادث بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة أحد الإسهامات الجديدة التي تضيف لخريطة التنمية العمرانية في مصر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة للإمارات

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يشهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون وشراكة لمشروع أبراج ومارينا المونت جلالة

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد