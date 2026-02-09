إصابة شابين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطار بورسعيد.. تفاصيل

شهد طريق مطار بورسعيد انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة شابين بإصابات متفرقة، وجرى التعامل مع الحادث على الفور من الجهات المختصة.

مصابين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطار بورسعيد

وتلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق المطار، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع المصابين ونقلهم للمستشفيات.

وتم نقل المصابين وهما كيرلس راجي موريس 18 سنة، ومريم محمد أحمد 18 سنة، إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بمحافظة بورسعيد وتبين إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر جهات التحقيق الإجراءات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.