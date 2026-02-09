هؤلاء الأكثر عرضة لتصلب الشرايين

يعد تصلب الشرايين من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص خاصة مع تقدم العمر.

الاكثر عرضة لتصلب الشرايين

و فقا لما جاء في موقع مايو كلينك تشمل عوامل الخطورة المرتبطة بتصلب الشرايين التي لا يمكنك التحكم فيها:

التقدم في السن.

وجود سيرة مَرضية عائلية للإصابة بمرض القلب المبكر أو السكتة الدماغية.

تغييرات في الجينات تزيد من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين.

الإصابة بأمراض التهابية مثل الذئبة أو داء الأمعاء الالتهابِي أو الصدفية.



عوامل يمكن التحكم فيها

أما عوامل الخطورة المرتبطة بتصلب الشرايين التي قد تتمكن من التحكم فيها فتشمل الآتي:

اتباع نظام غذائي غير صحي.

السكري.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

قلة ممارسة التمارين الرياضية.

السُّمنة.

انقطاع النفس النومي.

التدخين وغيره من أشكال تعاطي التبغ.

