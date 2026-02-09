قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

هؤلاء الأكثر عرضة لتصلب الشرايين

تصلب الشرايين
تصلب الشرايين
اسماء محمد

 يعد تصلب الشرايين من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص خاصة مع تقدم العمر.

الاكثر عرضة لتصلب الشرايين 

و فقا لما جاء في موقع مايو كلينك تشمل عوامل الخطورة المرتبطة بتصلب الشرايين التي لا يمكنك التحكم فيها:

التقدم في السن.
وجود سيرة مَرضية عائلية للإصابة بمرض القلب المبكر أو السكتة الدماغية.
تغييرات في الجينات تزيد من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين.
الإصابة بأمراض التهابية مثل الذئبة أو داء الأمعاء الالتهابِي أو الصدفية.
 

عوامل يمكن التحكم فيها 

أما عوامل الخطورة المرتبطة بتصلب الشرايين التي قد تتمكن من التحكم فيها فتشمل الآتي:

اتباع نظام غذائي غير صحي.
السكري.
ارتفاع ضغط الدم.
ارتفاع مستوى الكوليسترول.
قلة ممارسة التمارين الرياضية.
السُّمنة.
انقطاع النفس النومي.
التدخين وغيره من أشكال تعاطي التبغ.
 

تصلب الشرايين اسباب تصلب الشرايين الاكثر عرضة لتصلب الشرايين الشرايين عوامل الخطورة

