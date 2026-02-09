إحالة شاهد زور فى نيابة بورسعيد و الحكم بالسجن 3 سنوات لمتهمين بالشروع في قتل | تفاصيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة المتهمين «أ.ك.ع.ع.ت» و«م.ك.ع.ع.ت» بالسجن 3 سنوات لكل منهما، في واقعة شروع في قتل بدائرة قسم شرطة الزهور، كما قررت المحكمة القبض على شاهد زور حضر الجلسة لتغيير أقواله، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15-8-2025 بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش» وذخائر دون ترخيص، وأحدث عمدًا إصابة المجني عليه محمد مسعد محمد سالم سالم مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إصابته، وأطلق صوبه أعيرة نارية أحدثت الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والشرعية.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم الثاني اشترك مع الأول في ارتكاب الواقعة، وأحرز سلاحًا أبيض «سكين» دون ترخيص، وتعدى به على المجني عليه محدثًا إصاباته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وشهد المجني عليه محمد مسعد محمد سالم سالم بأن خلافات سابقة نشبت بينه وبين المتهم الأول، وحال تواجده بالطريق العام فوجئ بالمتهمين يلاحقانه، وتمكن الثاني من التعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، بينما أطلق الأول أعيرة نارية من سلاح خرطوش، ما أسفر عن إصابته، قبل أن يلوذا بالفرار.



كما شهد مازن عاطف جابر محمد، معاون مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وتمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها، وأرشدا عن الأسلحة المستخدمة والدراجة النارية، والتي جرى ضبطها.



وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط «بندقية خرطوش» صالح للاستعمال، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه عبارة عن جروح قطعية وإصابات جائزة الحدوث نتيجة التعدي بسلاح أبيض وسلاح خرطوش، وأنها غير قاتلة.



وخلال نظر القضية، حضر أحد الشهود إلى المحكمة وقرر الإدلاء بأقوال مغايرة لما سبق الإدلاء به بالتحقيقات، وبمواجهته تبين للمحكمة تعمده الإدلاء بشهادة غير صحيحة، فقررت القبض عليه داخل الجلسة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة شهادة الزور.



وبناءً على ما تقدم، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات لكل منهما، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شاهد الزور.