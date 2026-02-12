وعي يبني وأصالة تحفظ.. البحوث الإسلامية ينظم الأسبوع الدعوي الـ17 بجامعة الأقصر

ينظِّم مجمع البحوث الإسلامية، الأحد المقبل، فعاليَّات الأسبوع السابع عشر للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة في جامعة الأقصر تحت عنوان: (وعيٌ يبني وأصالةٌ تحفظ)، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

وقال فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ انعقاد هذا #الأسبوع_الدعوي يأتي في إطار جهود الأزهر الشريف المتواصلة لترسيخ الوعي المجتمعي، وتعزيز القِيَم الدينيَّة والإنسانيَّة، وتأكيد دور المؤسَّسات التعليميَّة في بناء الإنسان الواعي القادر على مواجهة التحديات الفكريَّة والثقافيَّة المعاصرة، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر الشريف يولي اهتمامًا خاصًّا بالشباب الجامعي بوصفه ركيزة الحاضر وصُنَّاع المستقبل.

وأوضح فضيلته أنَّ هذا الأسبوع يستهدف تعزيز وعي الطلاب بدور التعليم في بناء الإنسان والمجتمع، وترسيخ قِيَم التسامح والعفو، ونبذ الثأر والعصبيَّة، إلى جانب إبراز دور المرأة في ترسيخ الوعي وبناء الأجيال، وبناء الوعي من خلال المقاصد الشرعيَّة، إضافةً إلى غرس روح التعاون والوحدة داخل المجتمع الجامعي؛ بما يُسهِم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والتماسك الوطني.

من جانبه، أشار الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، إلى أنَّ الأسبوع الدَّعوي يتضمَّن مجموعةً مِنَ الأنشطة والنَّدوات الفكريَّة التي تُعالج قضايا واقعيَّة تمسُّ حياة الطلاب، وتسعى إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الانتماء الوطني، وبناء وعيٍ متوازن يجمع بين الأصالة والمعاصرة، في ضوء منهج الأزهر الوسطي المعتدل.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي على مدار خمسة أيَّام، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، تتنوَّع خلالها النَّدوات الفكريَّة التي تؤكِّد أنَّ التعليم رسالة بناء ونهضة، وأنَّ العِلم وسيلة الوعي ومفتاح التقدُّم، فضلًا عن إبراز خطورة الثأر وأثره في تفكيك المجتمع، إلى جانب جلسات تتناول أهميَّة ثبات القِيَم الإسلاميَّة أمام التحديات الفكريَّة، وأخرى تُسلِّط الضوء على أخطار العصبيَّة القبليَّة وأثرها في تمزيق وحدة المجتمع.