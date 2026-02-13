الاتحادان العربي والإفريقي لكرة السرعة يعقدان جمعيتهما العمومية ويبحثان الخطة التنفيذية 2026

عقد الاتحادان العربى والإفريقي لكرة السرعة اجتماع الجمعية العمومية بنادى الجزيرة ، وذلك بحضور المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السرعة، وعدد من قيادات العمل الرياضي الإفريقي وممثلي الاتحادات الأعضاء.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي الدول العربية والافريقية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب عمرو حسين رئيس الاتحادين العربى والأفريقي بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة لدعم وتطوير رياضة كرة السرعة على المستوى العربى والإفريقي، ومؤكدًا أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز انتشار اللعبة داخل القارة.

يأتى هذا فى الوقت الذى ناقشت فيه الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، إلى جانب مناقشة ملف استضافة البطولتين العربية والإفريقية التاسعة للمنتخبات الوطنية والأندية والتى ستقام فى الجزائر من فترة 25الى 30 يوليو القادم .

كما تم اعتماد تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد وتفعيل أدوارها بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة والأهداف الاستراتيجية للاتحاد، فضلًا عن وضع خطة النشاط للفترة من 11 إلى 13 فبراير 2026، والتي تتضمن تنظيم دورات تدريبية ودورات لصقل الحكام بعدد من الدول الأعضاء.

وبحث الاجتماع كذلك آليات دعم الاتحادين العربى والإفريقي من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات الوطنية، والالتزام بسداد الاشتراكات السنوية وفق اللوائح والأنظمة المالية المعتمدة، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة من قبل الاتحادات الوطنية في نشر اللعبة وتنظيم البطولات والدورات التدريبية خلال الفترة الماضية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك للنهوض برياضة كرة السرعة عربيا وإفريقيًا، وتحقيق مزيد من الانتشار والتميز خلال المرحلة المقبلة.

وعلى هامش الاجتماع وجه المستشار عمرو حسين الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة السابق لدوره فى الدعم الدائم الاتحادين فى الفترة الماضية كما تمنى التوفيق للوزير الحالى جوهر نبيل فى مهمته الجديدة لقيادة عجلة الشباب والرياضة.