قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بورسعيد في المقدمة .. التأمين الصحي الشامل يحقق قصص نجاح طبية بـ 6محافظات

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
عبدالصمد ماهر

 نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال شهر يناير 2026 في تحقيق عدد كبير من قصص النجاح الطبية والإنسانية في محافظات التطبيق: بورسعيد، السويس، أسوان، الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء

 حيث تم إنقاذ أرواح مرضى، وإجراء تدخلات جراحية دقيقة وعالية التكلفة، وتوفير رعاية صحية متكاملة دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية، بما يعكس كفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة السريعة للاحتياجات الصحية المختلفة.

ضمان استدامة التمويل الصحي

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الهيئة الرامية إلى ضمان استدامة التمويل الصحي، والتكامل مع مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص، وتقديم خدمات علاجية متطورة تليق بالمواطن المصري، وتواكب رؤية الدولة في بناء نظام صحي شامل ومستدام.

محافظة بورسعيد
الحالة الأولى: إنقاذ حياة الطفل (م. ا. ت)
نجحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إنقاذ حياة الطفل (م. ا. ت)، بعد رحلة علاجية معقدة بدأت بإحالته إلى المنظومة عقب تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة إصابته بالتهاب فيروسي أدى إلى متلازمة "جليان باريه"، والتي تسببت في حدوث شلل رخوي كامل.

وكان الطفل يتلقى الرعاية الطبية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حيث استدعت حالته وضعه على جهاز التنفس الصناعي، قبل أن تتفاقم الأعراض ويحدث انسداد معوي تطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا تم خلاله استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة، وإنشاء فتحة إخراجية (Ileostomy)، ثم إغلاقها لاحقًا جراحيًا بعد استقرار الحالة.

ونظرًا لاحتياج الطفل إلى تدخل جراحي دقيق لإعادة بناء القصبة الهوائية وإصلاح مجرى الهواء، قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتحويله إلى مستشفى مدينة نصر التخصصي، أحد الصروح الطبية المتخصصة، حيث أُجريت الجراحة بنجاح، ولا يزال الطفل يخضع للمتابعة الطبية الدقيقة تمهيدًا لاستكمال المرحلة التالية من التدخل الجراحي بعد شهرين.
وأكدت الهيئة أن جميع مراحل العلاج والجراحات تمت دون تحميل أسرة الطفل أي أعباء مالية، في تجسيد عملي لدور المنظومة في حماية المرضى من التكاليف الباهظة.

الحالة الثانية: الطفلة (ج. ج. م. ج) وزراعة النخاع
في قصة نجاح أخرى، تكفلت منظومة التأمين الصحي الشامل بعلاج الطفلة (ج. ج. م. ج)، حيث تم تحويلها خلال عام 2024 إلى مستشفى المعادي العسكري لإجراء عملية زراعة نخاع ذاتي، إلا أن الحالة تعرضت لانتكاسة صحية استدعت تدخلًا جديدًا.

وعلى الفور، أعادت الهيئة تقييم الحالة، وتم تحويل الطفلة إلى مستشفى القاهرة التخصصي لإجراء عملية زراعة نخاع غير ذاتي، والتي أُجريت بنجاح كامل، وتماثلت الطفلة بعدها للشفاء.

وتحمّلت منظومة التأمين الصحي الشامل كامل تكلفة الجراحتين، دون أن تتحمل الأسرة أي نفقات، في نموذج واضح لدعم الحالات الحرجة وضمان استمرارية العلاج حتى تحقيق الشفاء.

محافظة السويس
الحالة الأولى: إصلاح القوس الشرياني الأورطي
في محافظة السويس، نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل في إنقاذ حياة المريض (ا. ع) من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة لإصلاح القوس الشرياني الأورطي (نورود – قوس ضامر)، وهي من العمليات الكبرى عالية الخطورة التي تتطلب تجهيزات طبية متقدمة وفريقًا متخصصًا عالي الكفاءة.

وتم التعامل مع الحالة منذ اللحظة الأولى بمنهج علمي دقيق، شمل التشخيص المتقدم، والتجهيز الكامل للتدخل الجراحي، والمتابعة الدقيقة قبل وبعد العملية وفقًا لأعلى المعايير الطبية المعتمدة.

وبلغت التكلفة الإجمالية للعملية أكثر من 213 ألف جنيه، تحملتها منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، ما خفف عبئًا ماليًا ضخمًا عن المريض وأسرته، وقد تكللت العملية بالنجاح، وتحسنت الحالة الصحية للمريض مع استمرار المتابعة الطبية.

الحالة الثانية: استئصال أورام المخ والمخيخ والحبل الشوكي
في إنجاز طبي آخر، نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في علاج المريضة (س. ج)، من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال أورام المخ والمخيخ والحبل الشوكي باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وقد تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، بدءًا من التشخيص الدقيق، مرورًا بإعداد الخطة العلاجية المناسبة، وصولًا إلى إجراء التدخل الجراحي باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للعملية أكثر من 106 آلاف جنيه، قامت منظومة التأمين الصحي الشامل بتغطيتها بالكامل، دون تحميل المريضة أو أسرتها أي أعباء مالية.

وقد تكللت العملية بالنجاح، وتحسنت الحالة الصحية للمريضة، مع استمرار المتابعة الطبية اللازمة، وسط إشادة من ذويها بمستوى الرعاية الطبية المقدمة.

محافظة أسوان
الحالة الأولى: السيدة (إ. ع) (70 عامًا)
احتاجت إلى إجراء زراعة نخاع ذاتي، حيث قامت بإجراء جميع التحاليل والفحوصات الطبية داخل معهد الأورام، وبناءً على التقييم الطبي، تم تحويلها إلى مستشفى جوستاف روسي لاستكمال إجراء العملية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

الحالة الثانية: السيد (م. ب. ع) (48 عامًا)
خضع لعملية زراعة نخاع مماثلة داخل مستشفى شفاء الأورمان، وقد أُجريت العملية بنجاح كامل، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة قبل وبعد التدخل الجراحي.

الحالة الثالثة: السيدة مريم إسكندر (29 عامًا)
كانت تتلقى المتابعة الطبية داخل مستشفى الرمد التخصصي، وبالتنسيق الكامل بين المستشفى وإدارة شؤون مقدمي الخدمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تم تحويل الحالة إلى المستشفى الوطني للعيون لاستكمال الخطة العلاجية المتقدمة.

محافظة الأقصر
الحالة الأولى: (ح. خ. إ) (27 عامًا)
يعاني المريض من تيبس شديد بالطرفين السفليين نتيجة إصابة سابقة بالحبل الشوكي، ما أدى إلى صعوبة بالغة في المشي والحركة، ورغم تلقيه العلاج الدوائي لفترات طويلة، لم تتحقق الاستجابة العلاجية المطلوبة.

وبعد إجراء اختبار حقن دواء الباكلوفن في السائل النخاعي لتقييم فعالية مضخة الباكلوفن، لوحظ تحسن كبير في الحركة والمشي، وتم استكمال الإجراءات العلاجية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، ثم تحويله إلى مستشفى مدينة نصر التخصصي.

وبلغت تكلفة هذا الإجراء نحو 497 ألف جنيه، تحملتها منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، ما أسهم في تحسين القدرة الحركية وجودة الحياة للمريض.

الحالة الثانية: (ف. س. أ) (47 عامًا)
تعاني المريضة من مرض باركنسون المتقدم، والذي تسبب في ارتعاش شديد بالأطراف، وتيبس بالجذع، وصعوبة بالغة في المشي، وحركات لا إرادية، رغم تلقي العلاج الدوائي لمدة ثماني سنوات دون تحسن كافٍ.

وبناءً على التقييم الطبي، تقرر إجراء عملية زرع جهاز التنبيه العميق للمخ، وهو الخيار العلاجي الوحيد القادر على السيطرة على الأعراض الحركية، وبلغت تكلفة الجهاز وإجراءات العملية نحو 2,006,900 جنيه، تحملتها المنظومة بالكامل.

محافظة الإسماعيلية
الحالة الأولى: جراحة فتق جراحي ضخم
نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل في إجراء تدخل جراحي بالغ التعقيد للمريض (ص. م. ك) (63 عامًا)، الذي كان يعاني من فتق جراحي ضخم بجدار البطن نتيجة عملية استئصال الكلى اليسرى.

وقد اعتذر عدد من الأطباء عن إجراء التدخل الجراحي نظرا لخطورة الحالة، إلا أن المنظومة وفّرت التدخل الجراحي الدقيق بمستشفى مدينة نصر التخصصي، وتحملت التكلفة بالكامل، بمساهمة رمزية من المريض قدرها 482 جنيهًا.

الحالة الثانية: قلب مفتوح وتغيير الصمام الرئوي لطفلة 14 عامًا
تم إجراء عملية قلب مفتوح للطفلة (ر. ع. م) (14 عامًا)، التي كانت تعاني من عيب خلقي بالقلب، حيث شملت الجراحة تغيير الصمام الرئوي باستخدام صمام نسيجي مناسب للحالة، وذلك بمستشفى ابن سينا التخصصي.

وقد تحملت منظومة التأمين الصحي الشامل كامل تكلفة العملية دون تحميل الأسرة أي أعباء مالية، وتكللت الجراحة بالنجاح التام.

محافظة جنوب سيناء


في قصة إنسانية مؤثرة، نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل في إنقاذ حياة ي. م، رب أسرة من أبناء جنوب سيناء كان يعاني من ورم خبيث ويحتاج إلى استئصال الغدد الليمفاوية خلف البريتون.

ومن خلال فرع الهيئة بجنوب سيناء، تم التنسيق لإجراء العملية بمستشفى العربي بالمنوفية، أحد شركاء النجاح من القطاع الخاص، حيث أُجريت الجراحة بنجاح، لتبدأ مرحلة جديدة من الأمل للمريض وأسرته.

تؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هذه القصص تمثل نماذج حقيقية لنجاح المنظومة في تحقيق العدالة الصحية، وتقديم خدمات طبية متقدمة، وحماية المواطنين من الأعباء المالية، في إطار رؤية الدولة لبناء نظام صحي شامل ومستدام.

شهر يناير التأمين الصحي الشامل المستفيدين عمليات جراحية التغطية المالية جراحات أطفال القصبة الهوائية زراعة نخاع المرضى مضخة باكلوفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية.. أفضل وقت لتناول الحلوى دون رفع سكر الدم

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد