قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد لقاءات رفيعة المستوى مع "هيئة صحة دبي"

الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عددًا من اللقاءات المهمة مع قيادات مؤسسات صحية إقليمية ودولية، في إطار تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، ودعم التحول الرقمي والاستثمار الصحي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العالمي WHX 2026، المنعقد بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الجاري.

وفي هذا السياق، التقى الدكتور أحمد السبكي مع سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي، حيث جرى بحث سبل التعاون في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، والتحول الرقمي، وتكامل البيانات الصحية، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز السياحة العلاجية، والاستفادة من التجربة الرائدة لهيئة دبي الصحية في تطوير السياسات الصحية.

تبادل الخبرات في مجالات التخطيط الصحي

واستعرض الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات التخطيط الصحي، وتحسين جودة الخدمات، والابتكار الصحي، والصحة الذكية، إلى جانب مناقشة آليات التعاون في التعليم الطبي المستمر، وبناء الكفاءات، ودعم المبادرات الصحية المتقدمة.

كما عقد رئيس الهيئة لقاءً موسعًا مع قيادات مجموعة M42 – مبادلة للرعاية الصحية، إحدى كبرى المجموعات العالمية في مجال الرعاية الصحية المتقدمة، حيث ضم اللقاء كلًا من السيد كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية للمجموعة M42، والسيد محمد زريقي، نائب الرئيس للشئون التجارية والشراكات، والدكتور هزاع الظاهري، رئيس قسم تطوير الأعمال الدولية، والسيد راغد الأحمد، مدير المبيعات.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي الصحي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية المبنية على البيانات، وعلم الجينوم، وإدارة صحة السكان، وبرامج الكشف المبكر، وتحسين كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وبرامج تدريب وبناء قدرات للكوادر البشرية، ودعم نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه اللقاءات تعكس حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية المصرية، وتعزز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه، إلى تعاون مصري إماراتي مستقبلي في مشروعات ربط الملفات الطبية (نابض) وبرامج الرعاية المنزلية للمسنين (عنايتي) لتبادل الخبرات وتعزيز جودة الخدمات استنادًا على خبرات البلدين الشقيقين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للاستثمار الصحي، وبنية تحتية متنامية، وإرادة مؤسسية قوية للتحول الرقمي، بما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتعاون الصحي والاستثمار الطبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، أشاد سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي بنجاحات منظومة الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أن قوة الشراكة والتعاون المستمر بين مصر والإمارات تعزز الاستثمار الصحي والتحول الرقمي والابتكار في المنطقة.

ويجدر بالذكر أن معرض ومؤتمر WHX 2026، المعروف سابقًا باسم Arab Health، يُعد واحدًا من أكبر الأحداث الصحية على مستوى المنطقة والعالم، حيث يجمع القيادات الصحية الدولية، وصُنّاع السياسات، والمستثمرين، والشركات الرائدة، ومقدمي الخدمات الصحية، لتعزيز الابتكار، وتبادل الخبرات، ودعم التعاون الدولي، بالإضافة إلى استعراض أحدث الحلول والتقنيات الطبية عالميًا.

هيئة الرعاية الصحية مجموعة M42 قطاع الرعاية الصحية السياسات الصحية السياحة العلاجية لذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

محمد صلاح

بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

ترشيحاتنا

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر

مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث عدل إلهي وليست حسابات فقط

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد