الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قسطرة مخية بمستشفيات الأقصر .. خدمات طبية دقيقة هدية الرعاية الصحية لأهالي الصعيد

مستشفى طيبة التخصصي
مستشفى طيبة التخصصي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء 4 حالات قسطرة مخية ناجحة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك لأول مرة بالمستشفى، من خلال تنفيذ 4 ناجحة لأول مرة داخل المستشفى، في خطوة نوعية تعكس التوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية الدقيقة داخل مستشفيات الهيئة بمحافظات الصعيد.

وأشار بيان الهيئة، إلى نجاح إجراء حالتين غلق تمدد شرياني نازف بالمخ باستخدام تقنية الملفات الحلزونية (Coiling)، إلى جانب إجراء حالتين قسطرة مخ تشخيصية، مع خروج جميع المرضى بحالة صحية مستقرة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكلفة القسطرة المخية التشخيصية فقط في القطاع الخاص وخارج التغطية الصحية الشاملة تصل إلى نحو 60 ألف جنيه، بينما لم يتحمل المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 482 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن المنظومة نجحت في إزالة العبء المالي كأحد أهم العوائق أمام الحصول على العلاج المتقدم.

استخدام تقنية الملفات الحلزونية

ولفت الدكتور أحمد السبكي أن تكلفة التدخلات العلاجية المتقدمة لقسطرة المخ، وعلى رأسها غلق التمددات الشريانية باستخدام تقنية الملفات الحلزونية، تتجاوز  نصف مليون جنيه، وهو ما يعكس أهمية إتاحة هذه التقنية الدقيقة داخل مستشفيات الهيئة دون تحميل المرضى أعباء مالية باهظة.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا النجاح يعكس جاهزية مستشفى طيبة التخصصي فنيًا وتقنيًا، وقدرة الهيئة على تطبيق بروتوكولات علاجية دقيقة ومعتمدة عالميًا من خلال فرق طبية مدربة ومتميزة، بما يسهم في توطين التدخلات الطبية عالية الدقة داخل محافظات إقليم الصعيد والحد من تحويل الحالات إلى خارج المحافظة.

وتابع: تم تنفيذ هذه التدخلات تم من خلال فريق طبي متميز ضم كلًا من الأستاذ الدكتور محمود رفعت، استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة المخية بمستشفيات جامعة أسيوط وزميل مستشفى روسشيلد بباريس ومستشفى ليون 1 بفرنسا، والدكتور شريف الدجدج، استشاري الأشعة التداخلية وقسطرة المخ بمعهد ناصر والحاصل على زمالة الأشعة التداخلية العصبية باليابان، وبمشاركة قسم الأمراض العصبية بقيادة الدكتور مصطفى محمد هاشم، استشاري الأمراض العصبية، وبمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، أخصائي الأمراض العصبية، وبالتعاون مع فرق التمريض، وقسم التخدير بقيادة الدكتور أحمد شوقي وبمشاركة الدكتورة سارة منصور، والدكتور محمد فتحي، وأطباء الرعاية بقيادة الدكتور مصطفى غريب وبمشاركة الدكتور محمد طنطاوي، وفريق الإمداد بقيادة الدكتور
حفني محمد،وذلك تحت الإشراف للدكتور عرفة الهواري، مدير المستشفى، والدكتور محمد عبدالعزيز، المدير الطبي للمستشفى.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن امتلاك الهيئة لفرق طبية مدربة وبنية تحتية متطورة يمكّنها من تقديم أحدث الخدمات العلاجية الدقيقة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يرسخ مبادئ العدالة الصحية ويضمن إتاحة الخدمة الطبية المتقدمة لكافة المواطنين.

مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر قسطرة مخية هيئة الرعاية الصحية التغطية الصحية الشاملة الملفات الحلزونية التمددات الشريانية المخ

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
فورد
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
