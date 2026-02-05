البحث العلمي: فتح التقديم لمنح تعزيز الأمن الحيوي بمرافق الرعاية الصحية والمختبرات

أعلنت الأكاديمية عن فتح باب التقديم لـ منح تعزيز الأمن الحيوي في مرافق الرعاية الصحية والمختبرات البحثية المقدمة من المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (ICGEB)، ضمن مبادرة BIO-GUARD التي تدعم بناء القدرات في مجال الأمن الحيوي والوقاية والاستجابة للتهديدات البيولوجية.

الهدف من المنحة:

دعم تنفيذ أنشطة تُعزز الأمن الحيوي، السلامة البيولوجية، كشف العوامل الممرضة، والاستعداد لمواجهة الأوبئة داخل المخابر الصحية والبحثية.

مزايا الدعم:

• تمويل يصل إلى 15,000 يورو سنويًا للمشروع.

• يغطي تجهيزات مخبرية أساسية، مواد استهلاكية، التدريب العملي، وعمليات متعلقة بتنفيذ المشروع.

(لا يشمل رواتب أو بنية تحتية عامة).

الفئات المستهدفة:

الباحثون القائمون على مختبرات تشخيصية أو مؤسسات صحية أو بحثية في الدول الأعضاء الأفريقية في ICGEB، من بينهم مصر، والذين يسعون لتحسين ممارسات الأمن الحيوي وخدمات المختبر.

آخر موعد للتقديم:

30 أبريل 2026 – 23:59 بتوقيت CET.

كيفية التقديم:

التقديم يتم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لـ ICGEB، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في المقترح البحثي.

للتفاصيل الكاملة وشروط التقديم:

https://www.icgeb.org/grants/icgeb-grants-for-strengthening-biosecurity-in-healthcare-and-research-laboratories/

تدعو الأكاديمية السادة الباحثين والعاملين في المختبرات الصحية إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز قدراتهم العملية والمساهمة في رفع مستوى الأمن الحيوي والجاهزية الصحية في مصر والمنطقة.