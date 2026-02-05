تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 17 بالدوري

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على أطقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري نايل، والتي تشهد إقامة 3 مواجهات قوية في توقيتات مختلفة، وسط ترقب جماهيري كبير لأهمية نقاط هذه الجولة في جدول الترتيب.

مباراة حرس الحدود وفاركو

قررت لجنة الحكام إسناد إدارة مباراة حرس الحدود أمام فاركو، والمقرر إقامتها في تمام الخامسة مساءً على ملعب حرس الحدود، إلى الحكم الدولي محمد معروف كحكم ساحة.

ويعاونه في اللقاء كل من أحمد حسام طه كمساعد أول، وعدي عيد كمساعد ثانٍ، بينما يتولى أحمد جمال شاهين مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو VAR، تم تعيين الحكم أحمد حامد فهيم، ويعاونه أحمد زيدان، لضمان متابعة الحالات التحكيمية بدقة في هذه المواجهة السكندرية الخالصة.

مواجهة سيراميكا وغزل المحلة

وفي لقاء آخر ينطلق في تمام الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، يقود الحكم إبراهيم محمد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة. ويتكون الطاقم المساعد من محمود دين كمساعد أول، وأحمد عبد الغني كمساعد ثانٍ، إلى جانب محمد أيمن كحكم رابع.

أما تقنية الفيديو فيقودها الحكم محمد أحمد الشناوي، ويعاونه رجب محمد كحكم فيديو مساعد، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين موقعيهما بالدوري.

لقاء وادي دجلة والمقاولون العرب



وفي نفس توقيت الثامنة مساءً وعلى استاد السلام، يدير الحكم مصطفى عثمان مباراة وادي دجلة والمقاولون العرب. ويعاونه خالد حسام طه كمساعد أول، ومحمود بدران كمساعد ثانٍ، بينما يتواجد أحمد ماجد كحكم رابع.

أما في تقنية الفيديو، فقد تم اختيار الحكم علاء صبري، ويعاونه أحمد صلاح، لإدارة الحالات الجدلية في لقاء مهم لصراع النقاط بمنتصف الجدول



