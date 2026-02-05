قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
الولايات المتحدة تضيف تهما إرهابية إلى جرائم قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية
عرض ضخم وخطة حسم.. تقارير تكشف تطورات جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول
دعاء الفجر 17 شعبان.. ردّد أفضل الدعوات تجلب لك الخيرات
«البحث العلمي» تعلن عن برنامج RESPECT – الدورة الثالثة لعام 2026.. تفاصيل التقديم
عالميا ومحليا.. أسعار الحديد اليوم الخميس 5-2-2026
أستراليا: شاب يهدد بقتل الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد
ليس مجرد 3 نقاط.. مكاسب الزمالك من الفوز على كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 17 بالدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
رباب الهواري

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على أطقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري نايل، والتي تشهد إقامة 3 مواجهات قوية في توقيتات مختلفة، وسط ترقب جماهيري كبير لأهمية نقاط هذه الجولة في جدول الترتيب.

مباراة حرس الحدود وفاركو

قررت لجنة الحكام إسناد إدارة مباراة حرس الحدود أمام فاركو، والمقرر إقامتها في تمام الخامسة مساءً على ملعب حرس الحدود، إلى الحكم الدولي محمد معروف كحكم ساحة.

ويعاونه في اللقاء كل من أحمد حسام طه كمساعد أول، وعدي عيد كمساعد ثانٍ، بينما يتولى أحمد جمال شاهين مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو VAR، تم تعيين الحكم أحمد حامد فهيم، ويعاونه أحمد زيدان، لضمان متابعة الحالات التحكيمية بدقة في هذه المواجهة السكندرية الخالصة.

مواجهة سيراميكا وغزل المحلة

وفي لقاء آخر ينطلق في تمام الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، يقود الحكم إبراهيم محمد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة. ويتكون الطاقم المساعد من محمود دين كمساعد أول، وأحمد عبد الغني كمساعد ثانٍ، إلى جانب محمد أيمن كحكم رابع.

أما تقنية الفيديو فيقودها الحكم محمد أحمد الشناوي، ويعاونه رجب محمد كحكم فيديو مساعد، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين موقعيهما بالدوري.

لقاء وادي دجلة والمقاولون العرب
 

وفي نفس توقيت الثامنة مساءً وعلى استاد السلام، يدير الحكم مصطفى عثمان مباراة وادي دجلة والمقاولون العرب. ويعاونه خالد حسام طه كمساعد أول، ومحمود بدران كمساعد ثانٍ، بينما يتواجد أحمد ماجد كحكم رابع.

أما في تقنية الفيديو، فقد تم اختيار الحكم علاء صبري، ويعاونه أحمد صلاح، لإدارة الحالات الجدلية في لقاء مهم لصراع النقاط بمنتصف الجدول


 

سيراميكا كليوباترا اخبار الرياضة دوري نايل غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار ببعض المناطق

أحمد سيد زيزو

الأهلي يعلن مدة غياب زيزو قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

الغندور

كل التحية.. خالد الغندور يوجه رسالة إلى معتمد جمال بعد خماسية الزمالك

سيراميكا كليوباترا

تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 17 بالدوري

الزمالك

رضا عبدالعال: محمد صبحي لا يصلح للزمالك.. ومشاركته مكسب للمنافسين

بالصور

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد