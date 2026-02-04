قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

حسن العمدة

أعلن أحمد عبدالعزيز "زيزو" المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحة تشكيلته لخوض مباراة بيراميدز بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: محمد مصطفى ميدو - محمد دبش - عبد الرحمن عامر - محمد رجب.

الوسط: عمرو السيسي - صامويل أمادي - أحمد فوزي.

الهجوم: سمير فكري - بادجي - خالد الغندور.

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على منافسه سموحة اليوم على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى بيراميدز لتجاوز التعادل الذي سقط فيها أمام الجونة الجولة الماضية في بطولة الدوري لتقليل الفارق مع سيراميكا كليوباترا متصدر الدوري.

ويحاول نادي سموحة تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب والاقتراب من المربع الذهبي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد سموحة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

