بيراميدز ضيفا ثقيلا على سموحة بهدف الاقتراب من صدارة الدوري المصري

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على منافسه سموحة اليوم على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى بيراميدز لتجاوز التعادل الذي سقط فيها أمام الجونة الجولة الماضية في بطولة الدوري لتقليل الفارق مع سيراميكا كليوباترا متصدر الدوري.

ويحاول نادي سموحة تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب والاقتراب من المربع الذهبي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد سموحة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.



وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة الفاخوري

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي